Matteo Berrettini e Sarah Toscano insieme: stavolta è tutto vero

Matteo Berrettini e Sarah Toscano, stavolta non è un’indiscrezione priva di fondamento: la verità sul rapporto tra il tennista e la cantante.

Ha girato il mondo e salta da un continente all’altro ogni anno da molto, moltissimo, tempo. Nulla di tutto ciò ha però intaccato il suo accento, spiccatamente romano, che sfoggia con orgoglio in giro per il pianeta terra. Perché Matteo Berrettini, e con lui, giustamente, tanti altri suoi concittadini, è fierissimo delle suo origini capitoline.

Un amore che la città eterna ricambia e che è palese, tangibile. Al punto che i tifosi che con lui condividono le origini non vedono l’ora di rivederlo in azione, finalmente, al Foro Italico. Archiviato l’Atp di Madrid sarà tempo di spostarsi all’ombra del Colosseo, per cui va da sé che la capitale d’Italia sia in gran fermento, ora che all’attesissimo appuntamento non manca che una manciata di giorno.

Berrettini, manco a dirlo, sarà uno degli osservati speciale del Masters 1000 del Bel Paese. Ecco spiegato, quindi, perché Il tennis italiano abbia deciso di schiaffarlo sulla cover del numero che sarà in edicola e in libreria a partire dal prossimo 28 aprile. Una copertina bellissima, disegnata da Roby Il Pettirosso, ossia Ernesto Anderle, che ritrae il martello romano in un momento di esultanza, presumiamo, a Wimbledon, avendo lui indosso sia un cappellino che una t-shirt di colore bianco.

Berrettini e Sarah Toscano, annuncio ufficiale: sono insieme

Berrettini non è il solo protagonista di questo numero, benché ampio spazio sia stato dedicato, per ovvie ragioni, agli Internazionali d’Italia, che in occasione di questa 82esima edizione saranno ancora più scoppiettanti.

All’interno c’è anche un servizio, guarda caso, su Sarah Toscano, la cantante che è stata in gara alla recente edizione del Festival di Sanremo e che, dopo la kermesse canora, si era lasciata andare ad alcune confessioni inaspettate sul tennista di Roma. Aveva detto, “enfatizzando” un po’ la cosa ovviamente, di esserne innamorata. C’era stato, come si ricorderà, uno scambio di battute e di like, ma il caso mediatico che la stampa aveva subito cercato di mettere in piedi era stato rapidamente smontato dalla stessa artista.

Mentre tutti, intorno a loro, vociferavano di questo presunto amore, Sarah aveva ritenuto doveroso smentire queste voci e sottolineare che fra loro non c’era niente. Pur ammettendo che, in realtà, le sarebbe piaciuto conoscerlo. E chissà se le basterà, allora, sapere di condividere con Matteo lo spazio sulle pagine del nuovo numero della rivista Il tennis italiano.