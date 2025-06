Pronostico Real Madrid-Juventus: queste quote non lasciano scampo

Real Madrid-Juventus è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 e si gioca martedì alle 21:00 (ora italiana): streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

L’ottavo più affascinante del Mondiale per Club va in scena all’Hard Rock Stadium di Miami, dove si affrontano due big del calcio europeo, Real Madrid e Juventus, che in passato si sono contese per ben due volte la Champions League (1998 e 2017).

Una sfida nobilissima tra due squadre che negli States sono a caccia di risposte al termine di una stagione complicata, in cui ci sono state più ombre che luci.

Inutile ribadire che sia per i Blancos che per la Vecchia Signora questo sarà un test molto importante, al di là del discorso qualificazione. Lo è senza dubbio per il Real, cresciuto match dopo match durante la fase a gruppi: partiti in sordina – pareggio con l’Al-Hilal che aveva fatto storcere un po’ il naso – gli uomini di Xabi Alonso hanno fatto dei significativi passi in avanti nelle due gare successive, battendo senza problemi Pachuca (3-1) e Salisburgo (0-3) e prendendosi il primo posto, fondamentale per evitare il Manchester City.

Dopo il successo sugli austriaci il nuovo tecnico ha ricevuto solo complimenti dall’esigente stampa spagnola: per la prima volta il Real è sceso in campo con la difesa a tre e due terzini – sistema di gioco che da queste parti non vedevano da 25 anni – una “rivoluzione” che sembra aver dato subito frutti, nonché valorizzato alcuni calciatori, Guler su tutti, che nell’ultima gestione Ancelotti avevano avuto pochissimo spazio.

Xabi Alonso, arrivano le prime conferme

Contro il Salisburgo ha brillato particolarmente Vinicius con una serie di giocate sensazionali, tra cui l’assist a Valverde. Bene pure Gonzalo Garcia, centravanti che non sta facendo rimpiangere il convalescente Mbappé.

Un altro che si è immediatamente preso la scena è Dean Huijsen, appena acquistato dal Bournemouth per 60 milioni e probabile grande rimpianto per la Juventus, che un anno fa l’ha lasciato andare in maniera forse troppo frettolosa dopo averlo fatto crescere nelle giovanili.

I bianconeri, dal canto loro, si sono prontamente ridimensionati in seguito alla batosta rimediata giovedì con il Manchester City (2-5) nella terza ed ultima gara del girone.

I Cityzens, oltre a prendersi il primo posto, hanno spazzato via quelle poche certezze che la squadra di Igor Tudor aveva ritrovato grazie alle due nette vittorie con Wydad Casablanca (0-5) e Al-Ain (4-1), avversari evidentamente fin troppo modesti. L’allenatore croato c’ha forse un po’ del suo rivoluzionando la formazione iniziale e dando spazio a chi fino a quel momento aveva giocato poco: la sua Juventus sin dai primi minuti non è riuscita a contenere lo strapotere offensivo della squadra di Guardiola e deve dire grazie a Di Gregorio se alla fine il passivo non è stato più ampio.

Errori che i bianconeri non dovranno commettere contro il Real Madrid per avere chance di superare il turno e proseguire l’avventura negli Stati Uniti.

Come vedere Real Madrid-Juventus in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Il match tra Real Madrid e Juventus è in programma martedì alle 21:00 (ora italiana) all’Hard Rock Stadium di Miami. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro. La sfida tra Real Madrid e Juventus verrà trasmessa anche da Mediaset su Canale 5 (canale 105 e 505 del digitale) ed in streaming gratis sulle applicazioni di Mediaset Infinity e Sport Mediaset.

Il pronostico

Quote eccessivamente sbilanciate a favore dei madrileni ma non potrebbe essere altrimenti dopo la goleada rimediata dalla Juventus con il Manchester City. Servirà una prestazione diversa per provare ad impensierire il Real Madrid e tenere vive le speranze di andare ai quarti. I Blancos, a differenza dei Cityzens, stanno vivendo un momento di “transizione” ed appaiono forse meno temibili, anche se malgrado qualche assenza di troppo non possono non essere considerati favoriti. I bianconeri dovrebbero comunque essere in grado di realizzare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Juventus

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Rudiger, Tchouaméni, Huijsen; Alexander-Arnold, Bellingham, Valverde, Arda Guler, Fran Garcia; Gonzalo Garcia, Vinicius Jr.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Alberto Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1