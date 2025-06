Pronostico Manchester City-Al Hilal: è sempre successo nelle prime tre partite

Manchester City-Al Hilal è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra lunedì e martedì alle 03:00 (ora italiana): streaming gratis, formazioni, pronostico.

Gli indizi li avevamo avuti nel finale della scorsa stazione ma nel Mondiale per Club è arrivata anche la prova. Il Manchester City è tornato a ruggire: gli uomini di Pep Guardiola, dopo un’annata negativa in cui niente è girato per il verso giusto tra infortuni e crisi d’identità, hanno lanciato dei segnali importanti nella fase a gironi della manifestazione internazionale in corso di svolgimento negli States, anche grazie ai pesanti investimenti della proprietà sul mercato da gennaio in poi: nel giro di pochi mesi, infatti, il City ha sborsato circa 350 milioni, portando a Manchester giocatori come Marmoush, Ait-Nouri, Nico Gonzalez, Cherki e Reijnders, che sin da subito hanno dato una grossa mano al tecnico catalano.

Nel Mondiale per Club i Cityzens hanno dominato il gruppo G, chiudendo a punteggio pieno: dopo le vittorie con Wydad Casablanca (2-0) e Al-Ain (6-0), hanno strapazzato pure la Juventus (2-5), scavalcando i bianconeri ed evitando di incrociare il Real Madrid negli ottavi.

Che test per gli ambiziosi sauditi

I cinque gol rifilati alla Signora hanno permesso al City di superare pure il Bayern nella speciale classifica dei gol segnati: in totale sono 13 ma Haaland e compagni sono davanti a tutti anche per quanto riguarda i tiri e gli xG. Uno strapotere offensivo, se vogliamo, che preoccupa e non poco il loro prossimo avversario: l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. L’ex allenatore dell’Inter, nonostante il poco tempo a disposizione, sembra già aver trovato un certo feeling con un gruppo di giocatori che non difetta certo di talento.

Il club di Riad è passato come secondo nel gruppo H dietro al Real Madrid, pareggiando le prime due partite (1-1 con i Blancos e 0-0 con il Salisburgo) e battendo i messicani del Pachuca (2-0) nel match decisivo – malgrado una prestazione non del tutto incoraggiante – successo che è valso il sorpasso sul Salisburgo e la qualificazione. I numeri difensivi confortano Inzaghi (soltanto un gol incassato) ma fino ad un certo punto, visto che gli xG e i tiri totali subiti – rispettivamente 4,62 e 15 – non raccontano di una fase di non possesso palla così brillante.

Come vedere Manchester City-Al Hilal in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida tra Manchester City e Al Hilal è in programma nella notte tra lunedì e martedì alle 03:00 (ora italiana) al Camping World Stadium di Orlando. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le sessantatre partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Al-Hilal dispone di diversi giocatori di qualità, arrivati a Riad negli ultimi due anni grazie a delle offerte super, ma sarà complicato per gli uomini di Inzaghi tenere testa ad un Manchester City così ispirato e deciso a ritornare ai livelli di due anni fa. La vittoria dei Cityzens non sembra essere in discussione: nelle tre gare disputate finora la squadra di Guardiola ha sempre sbloccato la partita nei primi 10 minuti e ci aspettiamo un inizio tambureggiante anche stavolta. Almeno tre le reti complessive.

Le probabili formazioni di Manchester City-Al Hilal

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Akanji, Ruben Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Reijnders, Rodri, Bernardo Silva; Savinho, Haaland, Doku.

AL-HILAL (4-2-3-1): Bounou; Joao Cancelo, Koulibaly, Al Tambakti, Renan Lodi; Ruben Neves, N. Al-Dawsari; Malcom, Milinkovic-Savic, S. Al.-Dawsari; Marcos Leonardo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1