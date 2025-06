Pronostici Real Madrid-Juventus: marcatori e tiri in porta

Pronostici Real Madrid-Juventus, dopo la sconfitta contro il Manchester City la squadra di Tudor pesca i madrileni. Le nostre scelte

Non poteva capitare di peggio alla Juventus di Tudor. Il Real Madrid agli ottavi di finale, se la squadra vista è quella contro il City, profuma tanto di sentenza. Di addio a questa manifestazione.

Non hanno pagatole scelte del tecnico croato di fare un abbondante turnover anche se, c’è da dirlo, ci sarebbero state comunque pochissime possibilità di una vittoria. E anche di un pareggio, visto che la truppa di Guardiola ha dimostrato di avere un passo diverso. Contro il Salisburgo, invece, il Real Madrid ha iniziato a far intravedere qualcosa dopo le prime due uscite un po’ sottotono. E poi lo conosciamo bene il Dna di questa squadra, nel momento in cui si alza l’asticella ci sono sempre.

Pronostici Real Madrid-Juventus, le nostre scelte

Partiamo dal marcatore. Contro il Salisburgo non ci ha mai provato. Ma contro la Juventus, visto che lì in mezzo al campo i bianconeri non hanno ancora le giuste misure, potrebbe trovare non solo lo spazio giusto ma anche l’inserimento giusto. Bellingham ha nelle corde non solo il tiro dalla distanza, ma anche il tempo per andare ad attaccare la porta avversaria. Crediamo fortemente che nel cuore della difesa bianconera ci siano grossi problemi e lui quello spazio lo sfrutterà a pieno. Andando a colpire. Sì, è il nostro marcatore.

Tornato al gol contro gli austriaci, dopo due partite sottotono, Vinicius Junior a sinistra se la dovrà vedere con Kalulu, tutt’altro che l’uomo più in forma della Juve. Ma Tudor dietro non ne ha altri, quindi i pericoli maggiori arriveranno quasi sicuramente da quel lato. E Vinicius, almeno due conclusioni dentro lo specchio della porta, le dovrebbe serenamente trovare.

Ritroverà, infine, il suo posto in attacco Kolo Muani: ha lasciato spazio a Vlahovic nella gara contro il City ma è lui il titolare. Veloce, agile, e bravo di testa, potrebbe sfruttare l’inesperienza soprattutto di Huijsen per colpire almeno una volta dentro lo specchio della porta.

Quindi, ricapitolando: Bellingham marcatore plus, Vinicius almeno due tiri in porta plus, e Kolo Muani almeno un tiro in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 7,23 volte la posta.