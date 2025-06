Pronostici Manchester City-Al Hilal: marcatori e tiri in porta

Pronostici Manchester City-Al Hilal: la squadra di Guardiola dopo i cinque gol rifilati alla Juventus cerca il pass contro la truppa di Inzaghi. Le scelte

Cinque gol alla Juventus, primo posto nel girone, e soprattutto evitato il Real Madrid negli ottavi di finale. Il Manchester City di Guardiola si candida, seriamente, ad arrivare in fondo a questa manifestazione.

Una squadra che si permette il lusso di lasciare in panchina gente come Haaland e Foden per poi metterli nel secondo tempo e cambiare la partita per forza di cose deve riuscire ad arrivare in fondo. E Inzaghi, che ha comunque fatto bene in questo avvio, e che ha comunque dimostrato di avere già in mano la sua squadra, sa benissimo che contro questa truppa sarà durissima. Insomma, per ovvi motivi, è favorito il City. E andiamo a vedere insieme chi sono gli uomini che potrebbero rivelarsi decisivi.

Pronostici Manchester City-Al Hilal: le nostre scelte

Il primo uomo, quello che dovrebbe segnare, quello che a 25 anni ha già toccato quota 300 gol in carriera, è Haaland. Ha avuto contro la Juventus un impatto devastante sul match. Non solo la rete, bruttissima da vedere ma sempre di una rete si è trattata, ma anche l’assist per il gol di Foden. Non lo scopriamo di certo noi. E siamo sicuri che agli ottavi, giocando sicuramente dal primo minuto, le possibilità che possa trovare il gol siano altissime.

E chi calcia in porta? Ce ne stanno diversi che almeno una conclusione nello specchio la dovrebbero trovare. Una, sicuramente, la troverà Doku, che abbiamo visto come sia importante nello scacchiere di Guardiola e abbiamo visto come sia quell’uomo che riesce sempre a trovare lo spazio per andare in porta. E, almeno due conclusioni dentro lo specchio le troverà sicuramente Marmoush, altro elemento che calcia sempre, da tutte le posizioni, soprattutto perché è sempre in grado di saltare il diretto avversario nell’uno contro uno.

Sì, un tiro lo farà almeno anche la squadra di Simone Inzaghi, che ha uomini importanti in tutti i reparti. E una conclusione la proverà senza dubbio Marcos Leonardo, quell’attaccante che ha fatto 16 gol in 25 presenze nel campionato saudita e che prima di andare dall’altra parte del Mondo era pure stato accostato al City.

Quindi: Haaland marcatore, Doku over 0,5 tiri in porta, Marmoush over 1,5 tiri in porta e Marcos Leonardo over 0,5 tiri in porta, su Bet365 hanno un valore di 9,93 volte la posta.