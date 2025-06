Pronostici Borussia Dortmund-Monterrey: marcatori e tiri in porta del match che vede favoriti i tedeschi. Ecco le nostre scelte

Nella notte tra martedì e mercoledì, il Borussia Dortmund cercherà il passaggio del turno contro un Monterrey che ha dimostrato di avere delle qualità importanti e che punta, decisamente, a dare del filo da torcere alla formazione tedesca.

Ovvio però che i gialloneri di Germania partano con tutti i favori del pronostico. E questo ci “costringe” ad indicare diversi uomini di Kovac in queste nostre scelte. Il Monterrey non parte battuto – e l’Inter ne sa qualcosa – ma a questi livelli tenere alta la concentrazione sempre, contro squadre che ti costringono a difenderti, non è per nulla facile. Insomma, avrete capito che siamo quasi sicuri del passaggio del turno del Borussia. E insieme andiamo a vedere chi potrebbe segnare e chi potrebbe tirare in porta.

Pronostici Borussia Dortmund-Monterrey: le nostre scelte

Il primo nome, ovviamente, è quello di Guirassy, la punta di diamante del Borussia che è arrivato in giallonero la scorsa estate per soli 16 milioni di euro. Adesso ne vale il triplo, almeno, dopo una stagione da capocannoniere anche della Champions League. Un attaccante completo capace di colpire in tutti i modi. E contro Sergio Ramos, che non è più un fulmine di guerra, potrebbe andare a nozze.

Almeno una conclusione nello specchio della porta la potrebbe trovare sicuramente Adeyemi, che a sinistra sgasa sempre e che ha il compito di accentrarsi. Ma non solo, anche quando la palla passa dall’altra parte, lui va ad attaccare l’area di rigore con regolarità. Anche contro l’Ulsan ha centrato i pali. Quindi ci sta. Così come ci stanno almeno due conclusioni dentro lo specchio di Bellingham. Nell’ultima gara del girone, quella vinta per uno a zero, ha provato la conclusione la bellezza di sei volte.

Infine chiudiamo con un uomo del Monterrey, e non possiamo non dire ovviamente Berterame: quattro tiri totali contro l’Urawa, due dentro lo specchio, è un giocatore che anche in campionato ha segnato 6 gol in 15 partite. Una media importante per un giocatore molto importante.

Quindi, in attesa delle quote GoldBet quindi da giocare con opzione plus, questi sono i nostri consigli: Guirassy marcatore plus, Adeyemi over 0,5 tiri in porta plus, Bellingham over 1,5 tiri in porta plus e Berterame over 0,5 tiri in porta plus.