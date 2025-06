Dal tennis allo street food: l’incredibile svolta sciocca i tifosi

L’annuncio ha letteralmente lasciato di stucco il popolo del tennis: dopo anni di successi e di vittorie, è tempo di darsi allo street food.

Non c’è cosa peggiore, per un atleta, di dover fare i conti con un infortunio. O con tanti infortuni, come nel caso di Matteo Berrettini, che più volte si è visto costretto a fermarsi perché era il suo corpo a chiederglielo. Il romano, tuttavia, in questa lunghissima sequenza di intoppi, è sempre stato in ottima compagnia.

C’è qualcuno, infatti, che, proprio come l’ex numero 6 del mondo, trascorre più tempo dal fisioterapista che non in campo. Parliamo di Paula Badosa, che, proprio nei giorni scorsi, ha dovuto sventolare bandiera bianca per via dell’annoso problema all’anca che la perseguita, insieme a quello alla schiena, ormai da un po’. Durante il match contro Wang Xinyu era visibilmente sofferente, per cui non le è rimasto altro da fare che gettare la spugna, raccogliere le sue cose e uscire di scena. Per l’ennesima volta.

Le è successo talmente tante di quelle volte che dovrebbe esserci ormai abituata, ma così non è. Lo dimostra il fatto che, a margine di quel ritiro, abbia affidato al social X le sue riflessioni. Ha scritto una frase secca, poche parole, ma pregna del suo dispiacere e della sua frustrazione: “Sono così stanca di questo”, un messaggio laconico che ha reso bene l’idea di come si sentisse la campionessa spagnola.

La coppia cambia vita: addio al tennis, folle ma romanticissimo

In tanti sono accorsi per darle conforto in questo momento così buio, incluso il suo fidanzato Stefanos Tsitsipas, che ha voluto consolarla in maniera un po’ diversa. Molto originale, oseremmo dire.

“Fuggiamo via e lanciamo un ‘food truck’ che venda solo cereali, non si fermi mai due volte nello stesso posto e accetti complimenti in cambio”. Questa la proposta, sicuramente folle ma al tempo stesso dolcissima, del suo compagno di vita, che ha provato a risollevarla scucendole un sorriso. Dimostrando ancora una volta che è vero, come dice la bella Paula, che il greco è un gentiluomo di quelli come non se ne “producono” più. Romantico fino al midollo e anche, in alcuni casi, filosofico.

Magari la coppia non lascerà il tennis per darsi allo street food, ma è bello che Tsitsipas abbia cercato di rincuorarla facendole sapere che, se lei lo desiderasse, non avrebbe problemi a iniziare una vita in stile due cuori e una capanna. Anzi, un furgoncino, pardon.