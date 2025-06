Tennis, l’amore è nato a Roma: galeotto fu un messaggio

I due tennisti si sono innamorati proprio all’ombra del Foro Italico: qual è la coppia nata nel bel mezzo degli Internazionali d’Italia.

Fanno vacanze di lusso in posti unici al mondo, guidano automobili che valgono centinaia di migliaia di euro. Indossano solo ed esclusivamente abiti griffati e accessori dal valore incommensurabile, oltre ad abitare in dimore da sogno che con un lavoro qualunque non ci si potrebbe mai e poi mai permettere. Eppure, per il resto, fanno le stesse identiche cose dei loro coetanei.

Si innamorano all’improvviso, tanto per dirne una, proprio come è successo a loro. Il giorno prima erano amici – o meglio, conoscenti, frequentando, per forza di cose, gli stessi ambienti – quello dopo avevano iniziato a guardarsi con occhi diversi. E quando uno dei due ha finalmente trovato il coraggio di fare il primo passo, non ci è voluto molto perché capissero di essere l’uno l’anima gemella dell’altro. Da quel momento in poi, fatta eccezione per una piccolissima crisi, non si sono più lasciati.

Qualcuno potrebbe avere intuito che stiamo parlando di una delle coppie più amate che siano mai nate sotto rete, ossia quella composta da Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa. Due campioni di fama mondiale che, all’improvviso, hanno capito di non poter più stare separati. E indovinate un po’ dov’è che tutto ha avuto inizio? Nella capitale d’Italia, sì, all’ombra del Foro Italico e dei mitici Internazionali di tennis.

Gli Tsitsidosa vuotano il sacco: perché Roma è così speciale per loro

A raccontare come sia nata questa love story sono stati proprio i due diretti interessati, invitati a partecipare ad una trasmissione in onda su Tennis Channel. Quando è stato chiesto loro come tutto fosse iniziato, il greco ha aperto le danze e rivelato i primi, succosissimi, dettagli.

“Ricordo di aver pensato per la prima volta, mentre guardavo il suo match dalla lounge, che fosse bellissima mentre era in campo. Quindi, ho fatto un patto con me stesso: se avesse vinto quella partita, le avrei mandato un messaggio per congratularmi con lei e per il suo look straordinario. Paula ha risposto letteralmente dopo 3 secondi”, ha continuato Stefanos.

“Io avevo una piccola cotta per lui e quando ho ricevuto quel messaggio da lui ricordo di aver chiesto al mio team se dovessi aspettare e giocare duro. Poi ho solo risposto velocemente e sapete com’è andata”. Si sono innamorati un giorno per caso a Roma, dunque, senza ancora avere la benché minima idea di quanto lontano li avrebbe portati quel messaggio scritto d’impeto.