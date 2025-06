Pronostico PSG-Inter Miami: Messi contro un pezzo del suo passato

PSG-Inter Miami è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 e si gioca domenica alle 18:00 (ora italiana): streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Un’altra Inter per i neocampioni d’Europa del PSG a distanza di (quasi) un mese dalla finalissima di Champions League stravinta contro i nerazzurri a Monaco di Baviera. Negli ottavi del Mondiale per Club i parigini affronteranno l’Inter Miami, squadra della MLS che nell’estate 2023 ha arruolato l’otto volte Pallone d’oro Leo Messi e, successivamente, altri vecchi compagni dell’immenso campione argentino ai tempi del Barcellona (Suarez, Jordi Alba, Busquets), oggi guidati dall’ex blaugrana Javier Mascherano.

La Pulce, a 38 anni appena compiuti, avrà dunque la possibilità di sfidare uno dei suoi ex club: Messi ha vestito la maglia del PSG per ben due stagioni, dal 2021 al 2023, ma all’ombra della Torre Eiffel, nonostante l’entusiasmo con cui era stato accolto, non si è mai veramente ambientato, venendo addirittura contestato prima dell’addio.

La sua Inter Miami è l’unica squadra dell’MLS che è riuscita a superare la fase a gironi: ha chiuso a quota 5 punti davanti a Porto e Al Ahly, arrivando dietro ai brasiliani del Palmeiras soltanto per una questione di differenza reti. Onestamente agli uomini di Mascherano non si poteva chiedere di più: grazie ai lampi delle sue stelle – Messi, Suarez – il club della Florida ha ben figurato finora, ribaltando il Porto e sfiorando un secondo successo con il Palmeiras (dilapidato un doppio vantaggio nei minuti finali). Le individualità, insomma, hanno fatto la differenza, anche se contro un avversario come il PSG non possono certo bastare.

Luis Enrique ritrova Messi e Suarez

Luis Enrique, che il Barça di Messi l’ha allenato vincendo pure un Triplete, di sicuro prenderà delle precauzioni: il PSG negli Stati Uniti non si è mostrato sazio dopo una stagione da urlo in cui ha vinto quattro trofei su quattro e punta deciso ad arrivare in fondo anche a questa competizione.

I parigini hanno travolto 4-0 l’Atletico Madrid all’esordio ma hanno un po’ deluso con il Botafogo, rimediando una sorprendente sconfitta (0-1), figlia forse di un turnover eccessivo da parte del tecnico asturiano. Le cose sono poi tornate alla normalità contro i modesti Seattle Sounders, piegati 2-0 grazie ad Hakimi e Kvaratskhelia. Vittoria che ha permesso ai detentori della Champions League di chiudere davanti a tutti nella classifica avulsa davanti a Botafogo e Atletico (tutte e tre a 6 punti).

Come vedere PSG-Inter Miami in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida tra PSG e Inter Miami è in programma domenica alle 18:00 (ora italiana) al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Il pronostico

L’Inter Miami non dovrebbe avere scampo contro una squadra del livello del PSG, che dominerà il possesso – solite percentuali bulgare per i parigini, anche in questo contesto – e metterà costantemente sotto pressione la non irresistibile retroguardia degli statunitensi. Agli uomini di Mascherano non resta che affidarsi a qualche invenzione di Messi e Suarez per fare male ad una difesa che ha subito un solo gol in tre partite. Ipotizziamo una vittoria larga da parte del PSG e non è da escludere che i campioni d’Europa riescano pure a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di PSG-Inter Miami

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doué, Gonçalo Ramos, Kvaratskhelia.

INTER MIAMI (4-4-2): Ustari; Weigandt, Aviles, Falcon, Allen; Allende, Redondo, Busquets, Segovia; Messi, Suarez.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0