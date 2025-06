Pronostico Inter-Fluminense: nerazzurri all’assalto del bunker brasiliano

Inter-Fluminense è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 e si gioca lunedì alle 21:00 (ora italiana): streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Nonostante il mezzo passo falso con il Monterrey all’esordio, l’Inter è riuscita a qualificarsi agli ottavi di finale del Mondiale per Club ed a chiudere in vetta al proprio girone totalizzando 7 punti, rimanendo imbattuta. Nell’ultima giornata della fase a gruppi agli uomini di Cristian Chivu sarebbe bastato anche un pari per avanzare al turno successivo ma contro il River Plate è arrivata la prestazione finora più convincente (2-0) da quando sulla panchina siede l’ex allenatore del Parma, arruolato dopo la separazione da Simone Inzaghi.

Pur sbloccandola soltanto a metà secondo tempo grazie alla prima marcatura del talentino Pio Esposito, l’Inter ha fatto valere la propria superiorità nei confronti dei rissosi argentini, affondati definitivamente da Bastoni nel recupero.

L’Inter è sembrata avere la mente un po’ più sgombra dopo il successo, inaspettatamente sofferto, sugli Urawa Reds nella seconda giornata. La condizione fisica non è al 100% ma qualche automatismo inizia ad intravedersi. Bene soprattutto l’impatto dei nuovi: oltre a Pio Esposito si è messo in mostra pure Sucic, che è stato tra i grandi protagonisti nella ripresa, “spaccando” la partita da subentrato. Insomma, i fantasmi di Monaco di Baviera iniziano ad allontanarsi: ora l’obiettivo di Chivu è staccare quantomeno il pass per i quarti, dove troverebbe la vincente tra il Manchester City di Pep Guardiola – sarebbe una sorta di rivincita della finale di Champions League 2023 – e (ironia della sorte) l’Al-Hilal dell’ex Inzaghi.

I brasiliani subiscono poco

Negli ottavi però c’è un ostacolo da non sottovalutare, il Fluminense, una delle quattro squadre brasiliane che hanno fatto l’en plein, approdando tutte alla fase ad eliminazione diretta.

Il club di Rio de Janeiro – diventato campione del Sudamerica nel 2023 – ha chiuso al secondo posto gruppo F dietro al Borussia Dortmund, da imbattuto come l’Inter.

È riuscito a tenere a bada l’attacco prolifico dei tedeschi (0-0) nella prima partita, ha battuto 4-2 i sudcoreani dell’Ulsan e nell’ultima giornata ha difeso la seconda piazza da un possibile assalto dei sudafricani del Mamelodi Sundowns, facendo registrare un altro risultato a occhiali. Il tecnico Renato Portaluppi punta forte sull’esperienza: in porta c’è il 44enne Fabio, mentre la difesa è guidata dall’ex Milan, PSG e Chelsea Thiago Silva, capitano e leader indiscusso. Si tratta di una squadra molto organizzata dal punto di vista difensivo – lo dimostra l’esiguo numero di tiri ed xG subiti – abituata a concedere davvero poco nella propria metà campo. Offensivamente invece il Fluminense non brilla: escludendo la sfida con l’Ulsan, il Tricolor Carioca ha deluso in fase di non possesso, creando poche occasioni e realizzando un gol in più di quelli previsti (3,52 xG).

Come vedere Inter-Fluminense in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Inter-Fluminense è in programma lunedì alle 21:00 (ora italiana) al Bank of America Stadium di Charlotte. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro. La sfida tra Inter e Fluminense verrà trasmessa anche da Mediaset su Canale 5 (canale 105 e 505 del digitale) ed in streaming gratis sulle applicazioni di Mediaset Infinity e Sport Mediaset.

Il pronostico

Inter favorita ma il Fluminense potrebbe rivelarsi un osso veramente duro per i nerazzurri a causa della sua solidità difensiva. Non è semplice fare gol ai brasiliani, che tenteranno di ingolfare la manovra avversaria facendo densità a centrocampo e mettendola sul piano fisico, con l’obiettivo di ripetere la stessa prestazione offerta con il Borussia. Per questo motivo ipotizziamo una gara per larga parte bloccata, che l’Inter prima o poi dovrebbe comunque riuscire a sbloccare. Il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Inter-Fluminense

INTER (3-5-2): Sommer; de Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, P. Esposito.

FLUMINENSE (4-3-3): Fabio; Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renè; Hercules, Martinelli; Arias, Nonato, Canobbio; Everaldo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0