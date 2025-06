Pronostico Flamengo-Bayern Monaco: tante insidie per i bavaresi

Flamengo-Bayern Monaco è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 e si gioca domenica alle 22:00 (ora italiana): streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Il primo posto nel girone davanti al ben più quotato Chelsea non è bastato al Flamengo per evitare un ottavo di ferro contro il Bayern Monaco, una delle principali favorite per la vittoria di questo Mondiale per Club. Un’autentica beffa per il club brasiliano, che si sono ritrovati di fronte i campioni di Germania in carica dopo la sconfitta inaspettata – o forse “calcolata”, stando alle elucubrazioni dei più maligni – subita dai bavaresi nell’ultima giornata della fase a gruppi contro il Benfica (0-1).

In questo modo il Bayern Monaco è scivolato al secondo posto, evitando però al tempo stesso uno scontro da paura con il Chelsea. Il Flamengo, tuttavia, ha dimostrato di avere le carte in regola per tenere testa ad avversari di rango puntando su qualità ed organizzazione di gioco e tra le brasiliane – tutte qualificate alla fase ad eliminazione diretta – è probabilmente quella che ha fatto vedere le cose migliori. Il netto successo ai danni del Chelsea ne è l’esempio lampante: il Mengao in quel match, al netto degli esperimenti tattici del tecnico dei Blues Maresca, è stato superiore sotto tutti i punti di vista, portando a casa un’affermazione storica (3-1). Flamengo che ha poi chiuso il girone da imbattuto: oltre alla vittoria sui londinesi, i rossoneri hanno conquistato quattro punti tra Espérance Tunisi e Los Angeles FC, pareggiando con gli statunitensi in una gara ormai ininfluente ai fini della qualificazione.

Tornano i titolarissimi

Contro il Benfica anche Vincent Kompany, allenatore dei bavaresi, ha fatto diversi cambi. Del resto il passaggio del turno era già in tasca dopo le vittorie con Auckland City (10-0) e Boca Juniors (2-1).

Nel secondo tempo della sfida con i lusitani è venuto fuori il “vero” Bayern: con gli ingressi di Kane, Kimmich e Olise i vincitori dell’ultima Bundesliga hanno preso il sopravvento e solo grazie alle prodezze del portiere del Benfica Trubin non sono riusciti a gonfiare la porta del club di Lisbona. Kompany si augura di poter contare sul suo talento più cristallino, Musiala, contro il Flamengo: infortunatosi nel match con il Boca, il classe 2003 partirà certamente dalla panchina. Dall’altro lato, l’allenatore rossonero Filipe Luis riproporrà la formazione titolare dopo il turnover con il Los Angeles: si rivedono Jorginho, Ayrton, Wesley, Gerson e Gonzalo Plata.

Come vedere Flamengo-Bayern Monaco in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Flamengo-Bayern Monaco è in programma domenica alle 22:00 (ora italiana) all’Hard Rock Stadium di Miami. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro. La sfida tra Flamengo e Bayern Monaco verrà trasmessa anche da Mediaset su Italia 1 (canale 106 e 506 del digitale) ed in streaming gratis sulle applicazioni di Mediaset Infinity e Sport Mediaset.

Il pronostico

Il Flamengo non è favorito ma potrebbe rendere le cose davvero difficili al Bayern Monaco, che ha già sofferto contro una squadra dalle caratteristiche piuttosto simili – ma meno qualitativa – a quelle dei rossoneri, il Boca Juniors. Ci sono dunque i presupposti per assistere ad una gara equilibrata, in cui il club brasiliano riuscirà verosimilmente a segnare almeno una rete. La maggiore qualità dei bavaresi finirà in ogni caso per fare la differenza.

Le probabili formazioni di Flamengo-Bayern Monaco

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Wesley, Danilo, Leo Pereira, Ayrton; Pulgar, Jorginho; Gerson, De Arrascaeta, Luiz Araújo; Gonzalo Plata.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Coman; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2