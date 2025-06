Pronostici MLS 29 giugno, in tante hanno voglia di riscatto: sorprese in vista

MLS, dopo l’avventura al Mondiale per Club i Seattle Sounders si rituffano nel campionato: bisogna voltare pagina contro Austin.

L’avventura dei Seattle Sounders nel Mondiale per Club è già terminata. Per gli uomini di Brian Schmetzer è di nuovo tempo di concentrarsi sulla MLS: dopo le tre sconfitte con Botafogo, Atletico Madrid e PSG, ad attenderli c’è la sfida con Austin, squadra con cui condivide la stessa posizione nella Western Conference. Seattle non ha ottenuto neppure un punto contro avversari di caratura superiore ma non ha demeritato, uscendo a testa alta da ogni match e non subendo nessuna goleada.

Anzi, il club dello stato di Washington ha stupito per via del suo atteggiamento coraggioso e spregiudicato: è nei primi 10 per tiri totali tentati ed ha trovato la via del gol sia contro i brasiliani sia contro gli spagnoli.

Prestazioni che potrebbero fungere da spinta propulsiva in vista della prossima gara di campionato, in cui Frei e compagni hanno necessità di tornare a fare punti dopo le due sconfitte consecutive con Minnesota e Vancouver, in cui avevano incassato 6 gol complessivi. Vorrà reagire anche New England: i Revolution sono reduci da due k.o. di fila con due squadre di vertice come Cincinnati e Nashville – entrambe avvenute tra le mura amiche – che li hanno fatti scivolare fuori dalla zona playoff. La sfida con un avversario incostante come Colorado sembra essere l’occasione giusta per rimettersi in carreggiata. Discorso che potrebbe valere anche per il DC United: i capitolini nel turno infrasettimanale non sono riusciti a voltare pagina dopo il pesantissimo 7-1 con i Fire ed hanno perso 2-0 a Salt Lake City. A Washington in questo weekend arriva una squadra in salute come Nashville – imbattuta da fine aprile – ma non bisogna dimenticare che i match ravvicinati in MLS spesso nascondono delle insidie: non sono da escludere eventuali sorprese.

Le previsioni sulle altre partite

Quella tra gli Houston Dynamo e St.Louis è una classica sfida tra deluse: entrambe annaspano nei bassifondi della classifica della Western Conference e vanno a caccia di riscatto.

Fiducia ai texani, desiderosi di interrompere la striscia negativa che, dopo la sconfitta rimediata in settimana in Minnesota, si è allungata a tre partite. Tra i match potenzialmente più prolifici, spicca San Jose-Los Angeles Galaxy: gli Earthquakes sono la squadra più divertente della MLS – miglior attacco con 39 gol e difesa ballerina – e sono pronti ad approfittare delle enormi difficoltà in fase di non possesso dei losangelini, peggior squadra delle due Conference e con una difesa colabrodo. Le emozioni non dovrebbero mancare neppure in Orlando City-Cincinnati e Chicago Fire-Charlotte, mentre l’attacco di Toronto potrebbe sbloccarsi definitivamente contro Portland. Si preannuncia meno movimentata, infine, New York Red Bulls-Minnesota United.

MLS: possibili vincenti

New England Revolution (in New England Revolution-Colorado Rapids)

DC United o pareggio (in DC United-Nashville)

Houston Dynamo (in Houston Dynamo-St.Louis City)

Seattle Sounders (in Seattle Sounders-Austin)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Orlando City-Cincinnati

Chicago Fire-Charlotte

San Jose Earthquakes-Los Angeles Galaxy

MLS: le partite da almeno un gol per squadra

Toronto FC-Portland Timbers

Orlando City-Cincinnati

San Jose Earthquakes-Los Angeles Galaxy

La partita da meno di tre gol complessivi

New York Red Bulls-Minnesota United

Comparazione quote

La vittoria dei Seattle Sounders è quotata a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Gol” in Toronto-Portland Timbers è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

