Pronostici marcatori MLS: la tripla a quota 11

Pronostici marcatori Mls: ecco la tripla a quota undici per le partite che verranno giocate nella notte tra sabato e domenica. Tre uomini per il sogno

Si gioca nel cuore della notte. Quindi andremo a dormire con la speranza di alzarci avendo centrato la schedina vincente. E qui parliamo dei marcatori della MLS, entrata nel vivo, con delle partite molto interessanti.

Sì, il livello del campionato lo conosciamo tutti, è quello che è. E solamente l’Inter Miami, trascinata da un Messi che ancora detta legge in mezzo al campo, riesce in un certo senso a tenere testa a tutte le altre. Poi in campionato si fatica anche, ma vuole dire, forse, che i campioni che compongono questa rosa non danno proprio tutto. Le motivazioni, nel calcio, fanno sempre la differenza. Comunque, in base anche alle partite che sono in programma, andiamo a vedere la tripla marcatori.

Pronostici marcatori Mls: le nostre scelte

Nei New England Revolution, che giocheranno in casa contro Colorado, il profilo giusto è quello dell’argentino Chanchalay, a segno anche nell’ultima gara giocata la scorsa settimana e persa in casa. Classe 1999, si è sbloccato nel corso delle ultime partite con due gol. Quindi, in base a questi numeri, è evidente che si potrebbe ripetere.

Viene da una bella vittoria il San Jose: e adesso ospita i Los Angeles Galaxy: Arango è l’uomo dei padroni di casa, a segno nell’ultima gara disputata e che in generale ha firmato dieci gol in campionato. Quindi sì, entra per forza in quella che è la nostra scelta per questa partita.

Chiudiamo infine la tripla con Iloski del San Diego impegnato a Dallas. Viene da quattro gol segnati nell’ultima partita. Un ruolino di marcia incredibile. Qualcosa che negli Stati Uniti si vede poco. Quindi occhio. Potrebbe senza dubbio ripetersi.

Ricapitolando: Chanchalay marcatore plus, Arango marcatore plus e Iloski marcatore plus, su GoldBet hanno un valore di 11.07 volte la posta.