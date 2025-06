Pronostici Flamengo-Bayern Monaco: marcatore e tiri in porta

Pronostici Flamengo-Bayern Monaco: ecco le nostre scelte per la partita in programma domenica sera alle 22. Il marcatore e chi tira nello specchio della porta

Il Bayern Monaco con la sconfitta contro il Benfica nell’ultima gara del proprio girone si è guadagnato la possibilità di giocarsi questo ottavo di finale contro il Flamengo. Poteva andare peggio, visto che i lusitani hanno preso il Chelsea.

La gara ovviamente pende, per forza, dalla parte dei tedeschi. Che non hanno fatto benissimo, a dire il vero, ma che sono nettamente superiori ai brasiliani che hanno chiuso con sette punti in tre partite. Trascinati più che dai singoli, dalla voglia enorme di fare bene in questa manifestazione. Detto questo, è il tempo di chiudere però le valigie e tornare a casa. Sappiamo tutti benissimo come finirà questa partita.

Pronostici Flamengo-Bayern Monaco: le nostre scelte

Partiamo dal marcatore e tutti i pensieri vanno ovviamente a Kane. Le qualità dell’attaccante le conosciamo tutti e sappiamo benissimo che sottoporta è davvero micidiale. Un calciatore di un altro livello che finalmente, dopo oltre 400 gol in carriera, ha vinto il primo trofeo. Segnerà contro il Flamengo, anche perché la squadra è tutta con lui. E tutti giocano per lui.

Non capiamo, inoltre, come sia possibile dare una quota clamorosa ad almeno due conclusioni nello specchio della porta di Olise. L’esterno del Bayern, contro il Boca ad esempio, di tiri dentro i pali ne ha fatti tre. A noi in questa occasione basta sinceramente che ne faccia due. Una quota davvero difficile da non sfruttare.

Chiudiamo infine con il Flamengo. Che visti alcuni problemi difensivi dei tedeschi che stanno ancora sistemando un po’ di cose – qualche esperimento Kompany lo ha fatto – un paio di occasioni le potrebbero creare. E l’uomo che ha le maggiori possibilità di trovare i pali è Luiz Araujo: ha già segnato in questo Mondiale per Club e si vorrebbe ripetere anche in questa partita. Quindi ci proverà in tutti i modi e anche dalla distanza. La porta, viste le qualità, la dovrebbe serenamente centrare.

Quindi, ricapitolando: Kane marcatore plus, Olise over 1,5 tiri in porta plus e Luiz Araujo over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 8,52 volte la posta.