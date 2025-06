Pronostico Palmeiras-Botafogo: derby brasiliano ad alta tensione

Palmeiras-Botafogo è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 e si gioca sabato alle 18:00 (ora italiana): streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Il primo ottavo di finale del Mondiale per Club è un appassionante derby brasiliano tra Palmeiras e Botafogo, le due vincitrici delle ultime tre edizioni del Brasileirao. Delle sudamericane sono indubbiamente quelle che hanno convinto di più, insieme ai connazionali del Flamengo: il Verdao è arrivato primo nel gruppo A, come da pronostico, spuntandola sull’Inter Miami di Leo Messi grazie alla miglior differenza reti.

Due pareggi e una vittoria per gli uomini di Abel Ferreira, ma oltre alla luci c’è stata pure qualche ombra. Bene lo 0-0 con il Porto all’esordio, deludente invece il 2-2 nell’ultima giornata con gli statunitensi, riacciuffati in extremis grazie ai gol di Paulinho e Mauricio nel finale di gara. Il Palmeiras non ha affatto entusiasmato, attaccando in modo disordinato e palesando delle difficoltà in fase di non possesso. I cambi dell’allenatore portoghese hanno rimesso le cose a posto, anche se contro un avversario del livello dell’Inter Miami – esclusi Messi e Suarez, autentici mattatori della serata – c’era da aspettarsi qualcosa di più. Poche ore prima il Botafogo si era arreso 1-0 all’Atletico Madrid: una sconfitta indolore, visto che i Colchoneros per superare la fase a gironi avrebbero dovuto vincere con uno scarto importante.

L’impresa del Fogao

I bianconeri si sono invece preoccupati solo di limitare i danni, rischiando però l’imbarcata nel primo tempo. Il capolavoro il Fogao l’aveva fatto nella seconda giornata, prendendosi lo scalpo dei campioni d’Europa in carica del PSG, piegati da una rete di Igor Jesus al termine di una prestazione difensiva davvero impeccabile, lodata pure dal tecnico dei parigini Luis Enrique.

Il Botafogo ha chiuso al secondo posto, con gli stessi punti di PSG e Atletico (6) ma davanti agli spagnoli nella classifica avulsa: una qualificazione tutt’altro che scontata, dal momento che in questo girone erano stati sorteggiati due giganti del calcio europeo. Ora gli uomini di Renato Paiva non si pongono limiti: approdare tra le prime otto del Mondiale sarebbe un traguardo non banale.

Come vedere Palmeiras-Botafogo in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida tra Palmeiras e Botafogo è in programma sabato alle 18:00 (ora italiana) al Lincoln Financial Field di Filadelfia. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Il pronostico

Due squadre con tanti pregi ma anche molti difetti. E che soprattutto si conoscono molto bene. ll precedente stagionale, andato in scena a marzo, è finito 0-0, in netta controtendenza con le ultime tre sfide, terminate tutte con il segno “over 2.5”. Il Palmeiras, ad ogni modo, non batte il Botafogo da novembre 2023 ed un anno fa venne fatto fuori dal Fogao negli ottavi di finale di Libertadores. Non c’è un chiaro favorito, insomma, in una partita che si preannuncia molto tesa e poco spettacolare: il numero dei gol complessivi sarà molto probabilmente inferiore a tre. L’ipotesi tempi supplementari è da prendere seriamente in considerazione.

Le probabili formazioni di Palmeiras-Botafogo

PALMEIRAS (4-2-3-1): Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Fuchs, Piquerez; Ríos, Moreno; Estevão, Mauricio, Facundo Torres; Vitor Roque.

BOTAFOGO (4-3-3): John Victor; Vitinho, Cunha, Barboza, Telles; Newton, Allan, Freitas; Artur, Igor Jesús, Savarino.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0