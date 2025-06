Pronostico Benfica-Chelsea: la maledizione continua

Benfica-Chelsea è una partita degli ottavi di finale del Mondiale per Club e si gioca sabato alle 22:00. Dove vederla gratis, formazioni e pronostico

Alla fine, arrivando secondo nel girone, al Chelsea è andata pure bene. Altrimenti in questi ottavi di finale la squadra di Maresca avrebbe incontro il Bayern Monaco. Meglio così, in poche parole, perché il Benfica oggettivamente fa molta meno paura.

E ci sono i precedenti poi tra queste due formazioni che indicano come per i lusitani i Blues siano una vera e propria maledizione. Sono tre i precedenti e in tutte le occasioni il Chelsea ha avuto la meglio con un solo gol di scarto. L’ultima nella finale di Europa League del 2013, quando una rete di Ivanovic, arrivata in pieno recupero, regalò la coppa all’allora squadra allenata da Rafa Benitez.

Sono passati tantissimi anni, dodici per la precisione, e queste due formazioni non si sono mai più affrontate. E in questo momento il Chelsea sembra essere nettamente superiore. Non solo perché gioca in Premier League, che sappiamo benissimo come sia il migliore campionato del Mondo e che stimola i giocatori a dare sempre di più, ma anche perché la squadra allenata dall’italiano ha vinto la Conference che, vuoi o non vuoi, è sempre un trofeo. Inoltre, nella terza gara di questa manifestazione, capendo che ormai il primo posto era andato, Maresca ne ha cambiati otto di giocatori rispetto alla formazione che si dovrebbe vedere nella serata di sabato. Quindi avrà una squadra decisamente più tonica. E questo, a giugno, fa la differenza.

Come vedere Benfica-Chelsea in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Benfica-Chelsea è in programma sabato alle 22:00 (ora italiana). Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Il pronostico

Chelsea avanti. Chelsea ai quarti di finale in una gara da almeno un gol per squadra e che si dovrebbe concludere con uno scarto minimo di una rete. A favore dei Blues, ovvio, che sono più freschi e che manderanno in campo tutti quegli uomini che si sono riposati nel corso del terzo e ultimo match del girone. Cosa che invece non ha fatto il Benfica, che ha battuto il Bayern Monaco sudando sette camicie e forse qualcuna in più viste le temperature che ci sono negli Stati Uniti in questi giorni.

Le probabili formazioni di Benfica-Chelsea

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Silva, Otamendi, Carreras; Florentino, Barreiro; Di Maria, Kocku, Akturkoglou; Pavlidis.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Neto, Palmer, Madueke; Delap.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2