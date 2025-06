Pronostici Benfica-Chelsea: marcatori e tiri in porta

Pronostici Benfica-Chelsea: il derby europeo è il secondo match da dentro o fuori del Mondiale per Club. Ecco i giocatori che si potrebbero rivelare decisivi

Non si affrontano, in Europa, dal 2013 queste due formazioni. Eppure le coppe le giocano sempre. Ma è così, bisogna andare dall’altra parte del Mondo per poi ritrovarsi.

Chelsea oggettivamente favorito per questo ottavo di finale, contro un Benfica che è apparso sicuramente meno brillante del solito. Ovvio, anche i Blues non sono freschissimi, ma a differenza di quanto fatto dai lusitani hanno inserito in rosa – sfruttando la finestra di mercato aperta nei primi dieci giorni di giugno – dei calciatori che Maresca ha già utilizzato e che continuerà a utilizzare anche la prossima stagione. Fatta questa premessa, andiamo a vedere insieme chi sono gli elementi che in questa partita potrebbero entrare sia nel tabellino del direttore di gara, sia in quello che interessa a noi, come possibili tiratori.

Pronostici Benfica-Chelsea, le nostre scelte

Partiamo, quindi, dal marcatore. Dopo la follia di Jackson – che si è fatto buttare fuori dopo nemmeno dieci minuti di partita contro il Palmeiras – il posto da titolare è di Delap, preso dall’Ipswich dopo una stagione pazzesca. Attaccante possente, forte di testa, potrebbe sicuramente riuscire a trovare la via del gol in questa partita. Di certo chi gli servirà i palloni non mancherà.

Uno è sicuramente Cole Palmer, il trequartista inglese, il più forte tecnicamente della formazione dell’allenatore italiano, che quando si gira e guarda la porta la riesce sempre a trovare. Quindi, da lui, non solo un ipotetico assist per il nostro marcatore, ma almeno due conclusioni nello specchio della porta ci possono stare.

Pensiamo al Benfica, adesso. Ed è normale pensare che sia Di Maria – il Fideo si conferma un giocatore di livello altissimo che non sente l’età – che Pavlidis – oltre 20 gol in stagione per lui – possano riuscire a centrare lo specchio della porta in questa partita. Sono elementi di qualità e di forza fisica, quindi siamo sicuri che possano rientrare nelle nostre scelte.

Insomma, facciamo un riepilogo: Delap marcatore plus, Cole Palmer almeno due tiri in porta plus, Pavlidis almeno un tiro in porta plus e Di Maria almeno un tiro in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 8,94 volte la posta.