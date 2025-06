Qualifiche Gran Premio dell’Austria: il ritorno di Verstappen

Qualifiche Gran Premio dell’Austria: ritorna il Mondiale di Formula Uno e ormai abbiamo capito che la pole – e la vittoria – è cosa loro. Ecco le nostre scelte

Dal Canada all’Austria. Ritorna in Europa il Circus della Formula Uno e lo fa in questo weekend con una gara che mette in palio dei punti pesantissimi. Dall’altra parte del Mondo, Norris, ha combinato qualcosa di incredibile andando a sbattere contro Piastri all’ultimo giro e chiudendo in anticipo la propria gara. Qualcosa di unico, davvero. E chissà che cosa è successo nel corso di queste due settimane dentro la McLaren.

Sicuramente c’è stata tantissima tensione. Anche se all’esterno com’è giusto che sia in questi casi non è mai trapelato nulla. Però, i fatti, parlano chiaro. E in questa situazione ci potrebbe sguazzare quel “vecchio” fenomeno che è Max Verstappen. Intanto, giusto per ricapitolare, ecco l’attuale classifica: con 198 punti Piastri è davanti a tutti, poi con 176 Norris, a seguire Verstappen con 155. Nonostante abbia una macchina molto diversa di quelle che la scuderia inglese è riuscita a costruire nel corso degli anni, il pilota olandese è lì, attaccato, e si vuole ripetere.

Qualifiche Gran Premio dell’Austria: la pole è di Super Max

Non possiamo dimenticare Russell, che lo scorso anno in questo tracciato ha vinto e che viene dalla bella vittoria in Canada. Ma l’inglese non sembra essere pronto per questa pole position. Quello in Austria è un circuito abbastanza tecnico nel quale, i piloti, soprattutto se le macchine sono vicine, riescono a fare la differenza. E noi un pilota più forte degli altri lo abbiamo visto sempre. Almeno in questo momento.

E le Ferrari? Assorte nei propri pensieri e nelle tensioni che anche dopo il Canada sono venute fuori. Si è anche vociferato di un possibile ribaltone, con Vasseur a rischio. E tutto questo non è che lasci tanto tranquilli. Diciamo che non è il momento – purtroppo – di pensare a qualcosa di importante per le due Rosse di Maranello.

Quindi? Quindi Verstappen parte decisamente favorito per questa pole position anche perché pure lo scorso anno era riuscito a prendersela. Nonostante per i bookmaker davanti a tutti in questo momento ci sia Piastri. L’olandese della Red Bull, comunque, su GoldBet si gioca a 3,50 volte la posta. Alle spalle del pilota della McLaren citato prima che è in lavagna a 2.75. Anche Norris è dato a 3,50. Mentre la pole per Leclerc sarebbe storica visto che varrebbe 13 volte la posta in palio. Hamilton? a 21. Non ci può minimamente pensare.

Quindi, il nostro favorito è Verstappen, con Norris e Piastri a completare le prime tre posizioni.