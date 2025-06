Pronostico Salisburgo-Real Madrid: primato a rischio con questo risultato

Salisburgo-Real Madrid è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 03:00 (ora italiana): formazioni, pronostico.

Ottavi vicini per il Real Madrid, a cui basterà vincere o pareggiare nell’ultima giornata della fase a gironi contro il Salisburgo per accedere alla fase ad eliminazione diretta del Mondiale per Club. I Blancos hanno 4 punti e sono appaiati agli austriaci: una vittoria permetterebbe agli uomini di Xabi Alonso di “infischiarsi” del risultato dell’altro match, tra Al-Hilal e Pachuca.

Pareggiando a reti bianche con il Salisburgo, invece, l’ex tecnico del Bayer Leverkusen correrebbe il rischio di scivolare al secondo posto: sì, perché in caso di vittoria ampia da parte dell’Al-Hilal contro i messicani – bastano due gol di scarto segnando però almeno tre reti – a quel punto la squadra di Simone Inzaghi avrebbe la meglio nella classifica avulsa.

Salisburgo chiamato all’impresa

Il Real Madrid ovviamente giocherà per vincere per non essere costretto a fare calcoli. Xabi Alonso ha davanti a sé ancora un cantiere aperto – sarebbe strano il contrario, dal momento che è appena arrivato – ma nell’ultima uscita contro il Pachuca si è già intravisto qualcosa di interessante. Valverde e compagni, rimasti in 10 addirittura dopo 7′ per l’espulsione di Raul Asencio, sono riusciti comunque a spazzare via la modesta compagine messicana, piegata 3-1 dai gol di Bellingham, Arda Guler e dello stesso Valverde. Courtois, tuttavia, ha dovuto fare gli straordinari: in superiorità numerica il Pachuca ha tirato ben 11 volte verso la porta, andando a segno però solo a gara ormai praticamente conclusa.

La reazione che ci voleva, insomma, dopo l’esordio deludente con l’Al-Hilal, in cui il Real Madrid aveva dovuto accontentarsi di un pareggio. Il Salisburgo, al contrario, nel secondo match ha perso un’occasione unica: battere i sauditi per essere padrone del proprio destino contro il Real. Con gli uomini di Inzaghi invece è finita 0-0, risultato che costringe di fatto gli austriaci a fare l’impresa con i Blancos oppure a sperare in un passo falso dell’Al-Hilal contro un avversario già fuori dai giochi.

Xabi Alonso contro il Salisburgo dovrebbe riavere Mbappé: la Scarpa d’oro, fermata da una gastroenterite, è a disposizione nonostante abbia perso 4 chili. Quasi certamente partirà dalla panchina. In difesa si rivede Rudiger, pronto a formare una coppia da urlo con il nuovo arrivato Huijsen, già padrone del reparto arretrato.

Il pronostico

Improbabile che il Real Madrid commetta un passo falso in un match così delicato: arrivare primi è importante per evitare un possibile scontro negli ottavi con il Manchester City. Blancos favoriti ma non è da escludere che subiscano almeno un gol contro gli austriaci, come del resto è avvenuto nell’ultimo precedente andato in scena a gennaio in Champions League (5-1). La squadra di Xabi Alonso dietro non è ancora solidissima e nel corso del 2025 ha incassato 27 reti in 39 gare disputate tra le varie competizioni (71%).

Le probabili formazioni di Salisburgo-Real Madrid

SALISBURGO (4-2-2-2): Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Rasmussen, Krätzig; Bidstrup, Mellberg; Dorgeles, Gloukh; Baidoo, Onisiwo.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Güler, Gonzalo Garcia, Vinicius Jr.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3