Pronostico Al Hilal-Pachuca, tutti gli scenari: Inzaghi, ottavi ancora possibili

Al Hilal-Pachuca è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 03:00 (ora italiana): formazioni, pronostico.

C’è grande incertezza nel gruppo H, quello in cui oltre al Real Madrid figura anche l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. I sauditi, dopo aver “esultato” per il pareggio contro i Blancos all’esordio (1-1), si sono divisi la posta in palio anche con gli austriaci del Salisburgo, uno 0-0 che ha rappresentato un passo indietro per il club di Riad, ora non più padrone del proprio destino.

L’Al-Hilal è terzo in classifica a quota 2 punti e nell’ultima giornata affronta i messicani del Pachuca, già fuori dai giochi. L’obiettivo è chiudere tra le prime due ma per scavalcare una tra Real Madrid e Salisburgo, attualmente entrambe a +2 su Al-Dawsari e compagni, devono verificarsi una serie di combinazioni. Innanzitutto l’Al-Hilal sarà eliminato se l’altra sfida terminerà con un pareggio prolifico: dal 2-2 in su Inzaghi sarebbe spacciato. Il secondo posto rimane l’obiettivo più realistico: i sauditi, oltre a battere obbligatoriamente i messicani, devono sperare che una tra Real e Salisburgo vinca; in realtà potrebbero anche pareggiare (0-0 o 1-1), a patto che gli uomini di Inzaghi vincano con uno scarto importante – uno o due gol – tenendo presente che si potrebbe ricorrere pure al fair play, facendo dunque molta attenzione ai cartellini.

Al-Hilal che quindi dovrà essere più concreto sotto porta e non ripetere gli errori commessi domenica scorsa, quando nonostante i numerosi tentativi, non è riuscito ad abbattere la difesa degli austriaci.

Come vedere Al Hilal-Pachuca in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida Al Hilal-Pachuca è in programma nella notte tra giovedì e venerdì alle 03:00 (ora italiana) al Geodis Park di Nashville. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le sessantatre partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Al-Hilal è quotata a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Snai. Il segno “Multigol Casa 2-4” è quotato invece a 1.63 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Al-Hilal ha ancora concrete possibilità di superare il turno ed approdare agli ottavi. Il Pachuca finora non si è dimostrato all’altezza della competizione, rimediando due sconfitte con Salisburgo (1-2) e Real Madrid (3-1) e difficilmente riuscirà ad evitare la terza contro una squadra che oltre ad avere più qualità sarà pure più motivata. Ipotizziamo un successo degli uomini di Inzaghi, che dovrebbero realizzare dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Al Hilal-Pachuca

AL-HILAL (4-2-3-1): Bounou; Joao Cancelo, Al Tambakti, Koulibaly, Renan Lodi; N. Al-Dawsari, Ruben Neves; Malcolm, Milinkovic-Savic, S. Al-Dawsari; Marcos Leonardo.

PACHUCA (4-2-3-1): Moreno; Luis Rodriguez, Bauermann, F. Pereira, Bryan Gonzalez; Montiel, Palavecino; Dominguez, Bautista, Kenedy; Rondon.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1