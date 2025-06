Pronostici quasi ammoniti Salisburgo-Real Madrid: quota 15

Pronostici quasi ammoniti Salisburgo-Real Madrid: ecco quattro quasi ammoniti plus per la partita che mette in palio il passaggio del turno. Le nostre scelte

Il pareggio potrebbe bastare ad entrambe, soprattutto se l’Al Hilal non dovesse vincere la propria partita. Ma ci pare abbastanza difficile che la formazione allenata da Simone Inzaghi non si prenda i tre punti contro il Pachuca. Quindi, Salisburgo e Real Madrid, devono vincere per essere sereni e convinti del passaggio del turno.

Qui parliamo del pronostico sui quasi ammoniti, ovvero quattro uomini che nel corso del match si potrebbero o beccare il cartellino giallo oppure commettere due falli e quindi confermare le nostre previsioni. E in base ai numeri generali della stagione, ma soprattutto in base ai numeri che sono venuti fuori in queste due prime partite del Mondiale per Club, abbiamo fatto delle scelte che ci portano ad una quota 15 davvero stuzzicante. E clamorosa.

Pronostici quasi ammoniti Salisburgo-Real Madrid: le nostre scelte

Partiamo dagli austriaci e non possiamo non inserire in questa speciale schedina Stefan Lainer: l’esterno difensivo è stato colui che nel corso del match contro l’Al Hilal ha fatto il maggior numero di contrasti (13) e che nel corso della sua stagione in 21 presenze ha preso due gialli. Che sì, evidentemente non sono tantissimi, ma contro il Real Madrid non ci ha mai giocato. E contro Arda Guler potrebbe andare in seria difficoltà.

Autore di tre falli nell’ultima partita giocata, l’attaccante Karim Onisiwo è quell’uomo che deve fare il primo pressing quando la sua squadra è in fase di non possesso palla. Ed essendo un attaccante, quindi con caratteristiche completamente diverse rispetto a compiti difensivi, è uno che un paio di falli a partita li commette sempre.

Autore di 12 contrasti a terra nel match contro il Pachuca, e che vive soprattutto uno stato di forma fisico non dei migliori, Vinicius Junior è quell’uomo del Real Madrid che riesce sempre a commettere un paio di infrazioni in ogni partita. E non disegna, come sappiamo, nemmeno i cartellini. Una l’ha già presa in questo Mondiale (quindi è in diffida, ma di certo non è che uno che si trattiene), otto le ha prese in 30 presenze di campionato. Numeri da capogiro.

Chiudiamo infine con Huijsen, l’ex Juventus e Roma che il Real si è assicurato nella finestra di mercato aperta a giugno. Due falli commessi nell’ultimo match, due falli commessi anche al debutto. Due falli commessi anche in questa partita? Crediamo fortemente di sì.

Quindi: Lainer quasi ammonito plus, Onisiwo quasi ammonito plus, Vinicius quasi ammonito plus e Huijsen quasi ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 15,19 volte la posta.