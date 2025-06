Pronostici quasi ammoniti plus Al Hilal-Pachuca: è tutto scritto

Pronostici quasi ammoniti plus Al Hilal-Pachuca: con una vittoria la squadra di Inzaghi volerebbe quasi sicuramente agli ottavi. Ecco le scelte sui cattivi

Due pareggi in due partite, adesso per l’Al Hilal di Simone Inzaghi è arrivato il momento di prendersi la prima vittoria di questo raggruppamento che quasi sicuramente potrebbe significare passaggio del turno. Soprattutto se il Real Madrid dovesse battere come da pronostico il Salisburgo.

Detto questo, anche nelle prime due partire che i sauditi hanno giocato con alla guida il tecnico ex Inter, hanno dimostrato di poter essere una squadra in crescita. Già si vede, con le dovute proporzioni, anche la mano di Inzaghi. Che avrà comunque bisogno di tempo per lavorare e bisogno di punto per oliare tutti i meccanismi necessari per andare forte non solo adesso, quando conta tanto e non quanto, ma soprattutto in campionato nella nuova stagione. E a livello di “cattiveria”? Sì, entrambe le formazioni nel corso delle prime due uscite hanno messo in evidenza nervi tutt’altro che saldi e ci sono dei calciatori che lo hanno fatto di più degli altri. Andiamo a vedere chi sono.

Pronostici quasi ammoniti plus Al Hilal-Pachuca: ecco i cattivi

Parliamo dall’Al Hilal, che davanti oltre a Marcos Leonardo dovrebbe schierare Nasser Al-Dawsari. Un trequartista che se quando gioca faccia alla porta trova la giocata molto spesso corretta, quando deve difendere trova spesso il fallo entrando quasi sempre in ritardo. Sono state 3 le infrazioni commesse nella seconda gara di questo mondiale per club. E siccome l’Al Hilal si gioca tutto crediamo che anche in questa notte potrebbe mettere in evidenza alcune caratteristiche importanti sotto questo aspetto. Lo stesso discorso – due falli alla prima uscita, due falli alla seconda – lo allarghiamo a Milinkovic-Savic. In mezzo al campo il Sergente lotterà come al solito come un leone. E i due falli – o il giallo – sono quasi assicurati.

Passiamo invece dall’altra parte, tra le file del Pachuca: tre falli commessi contro il Madrid per l’attaccante Rondon Salomon. La domanda adesso è questa: come non può essere uno dei nostri uomini? E infatti lo è, senza discussioni. Entra di diritto e per merito in queste scelte così come entra di diritto e per merito anche Carlos Sanchez, difensore. E il motivo qui quale sarebbe? Sempre tre falli commessi nell’ultima partita. Un picchiatore nato.

Quindi: Nasser Al-Dawsari quasi ammonito plus, Milinkovic-Savic quasi ammonito plus, Rondon Salomon quasi ammonito plus e Carlos Sanchez quasi ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 5,32 volte la posta.