Pronostici quasi ammoniti Juventus-Manchester City: quota 18 con quattro calciatori

Pronostici quasi ammoniti Juventus-Manchester City: due squadre che si giocano il primo posto nel girone. Ecco le nostre scelte

Igor Tudor e Pep Guardiola sono sicuri del passaggio del turno. Nell’ultima sfida di questo girone si giocano il primo posto che, vedendo anche il tabellone, potrebbe significare tanto.

Sarà, quindi, partita vera. E ai bianconeri che sono davanti per via della differenza reti, potrebbe bastare anche il pareggio. Difficile però vedere questo finale, parte favorito il City che anche in quest’ultimo mese ha rinforzato la squadra. Ma qui parliamo di quelli che in campo potrebbero finire sul taccuino del direttore di gara oppure commettere almeno un paio di falli. Le scelte sono fatte.

Pronostici quasi ammoniti Juventus-Manchester City: le scelte

Partiamo dai bianconeri. E Dusan Vlahovic, l’attaccante che in questo match partirà dal primo minuto al posto di Kolo Muani, è il candidato numero uno a commettere due falli. Soprattutto in una partita del genere perché la conosciamo tutti la strategia di Guardiola, quella di stanare gli avversari con un continuo possesso palla. Un giochetto che costringerà l’attaccante francese a fare sempre la prima mossa. E questo potrebbe portare ad almeno un paio di falli, anche perché come si dice in questi casi il serbo vorrà “spaccare” dopo le prime due panchine e uno status attuale di panchinaro che non gli va giù.

Nonostante la diffida per via di un’ammonizione presa in queste prime due partite, anche Thuram è candidato alla doppia infrazione. Anche perché dalle sue parti dovrebbe agire Marmoush, che dovrebbe partire a sinistra ma con la possibilità ovviamente di accentrarsi. Quindi il rischio c’è.

Ed è proprio l’egiziano, che non ha giocato nel secondo match, che potrebbe essere la sorpresa di questa giornata. Parliamo chiaro: di falli ne ha commessi sempre pochi e la sua media non arriva all’uno in ogni partita, ma con Thuram lì pronto a recuperare qualche pallone, e con Alberto Costa che lo potrebbe sempre raddoppiare, allora occhio alla possibilità di una doppia infrazione nel momento in cui potrebbe perdere la sfera e andare di forza a recuperarla.

Chiudiamo infine la quadrupla con Bernardo Silva. A lui Guardiola chiede anche compiti difensivi e il portoghese non tira mai indietro la gamba.

Vlahovic quasi ammonito plus, Thuram quasi ammonito plus, Marmoush quasi ammonito plus e Bernardo Silva quasi ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 18,43 volte la posta.