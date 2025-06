Alisha Lehmann e Alayah Pilgrim, che figuraccia: il video è finito sui social

Figuraccia in mondovisione, c’entrano le due campionesse Alisha Lehmann e Alayah Pilgrim: è apparso su TikTok e lo hanno visto tutti.

“Non potrei essere più felice di rappresentare il mio paese per gli Europei, sono così grata per l’opportunità. Rendiamo orgogliosa la Svizzera e facciamo vedere come sta crescendo il calcio femminile”. Alisha Lehmann ha usato queste parole, nei giorni scorsi, per far sapere ai follower quanto l’avesse inorgoglita la convocazione in Nazionale.

Euro 2025 è alle porte e la stella della Juventus Women ne sarà, manco a dirlo, protagonista indiscussa. E questo sebbene, per la verità, la sua presenza sia stata incerta fino all’ultimo minuto, confermata solo all’improvviso, poi, dalla diffusione della lista delle convocate alla competizione. Arginati i dubbi e le incertezze, comunque, adesso è tempo di rimboccarsi le maniche e di mettersi al lavoro, per fare in modo che la squadra possa rendere nel migliore dei modi.

Per prepararsi all’evento, la Nazionale svizzera ha affrontato, nei giorni scorsi, la Nazionale Under 15 maschile del Lucerna. Un’amichevole a porte chiuse, alla quale nessuno spettatore ha avuto la possibilità di partecipare per un motivo ben preciso: questa partita, giocata in 3 tempi da 30 minuti ciascuno, sarebbe dovuta rimanere segreta. Peccato solo che, contrariamente a quanto raccomandato, qualcuno abbia combinato un bel pasticcio.

Altro che segreto: l’hanno sbandierato ai quattro venti attraverso TikTok

Su TikTok, infatti, come riferisce la stampa locale, un giocatore della squadra avversaria abbia accidentalmente postato un filmato a margine della gara, rivelando che la Nazionale svizzera aveva perso e anche in malo modo, con il risultato di 7-1.

Nella clip in questione comparivano anche Alisha Lehmann e Alayah Pilgrim e il video, pensate un po’, è stato visualizzato da ben 70mila persone prima che sparisse completamente dai social. Altro che partita segreta, dunque: sebbene sia rimasto online per un tempo relativamente breve, in tanti hanno potuto vedere le due stelle della Nazionale e ficcanasare dietro le quinte della preparazione Euro 2025, scoprendo che alle svizzere non era andata un granché bene.

Il portavoce della Federazione Svizzera di Calcio, Sven Micosse, ha dichiarato, a tal proposito, quanto segue: “Non è raro nel calcio femminile competere contro squadre giovanili – ha spiegato – L’obiettivo è portare un certo elemento competitivo. In questa fase di preparazione, l’attenzione è rivolta all’aspetto fisico. Indipendentemente dal risultato, queste partite di allenamento sono molto simili alle nostre partite internazionali in termini di intensità e chilometraggio”. E se queste sono le premesse…