Pit-stop incandescente per Alisha Lehmann: quelle foto da bollino rosso

La calciatrice più glam del panorama sportivo l’ha rifatto: il carosello in cui posa con un bikini succinto ha fatto impazzire tutti i suoi follower.

Sarebbe sbagliato, oltre che riduttivo, pensare e dire che Alisha Lehmann sia solo una bellissima ragazza con un seguito incredibile sui social network. La verità, infatti, e chi la conosce lo sa, è che prima ancora che un’influencer e una dea è, soprattutto, una calciatrice. Un’atleta che è estremamente focalizzata sulla sua carriera ma che, al tempo stesso, quando ne ha l’opportunità, si diverte a posare sui social e a mostrare la sua quotidianità con l’aggiunta di un po’ di pepe.

Il suo profilo si divide benissimo tra sport e curve, dunque, ed è anche per questo motivo, del resto, che 16 milioni di persone la seguono su Instagram. Tanto per i suoi scatti ipersensuali, quanto per essere costantemente aggiornati a proposito delle sue imprese sportive. E su quest’ultime, in questo momento, vale la pena aprire una parentesi.

Il 2 luglio prossimo avrà inizio l’Europeo di calcio femminile, che quest’anno, come se non bastasse, si giocherà in un Paese a lei particolarmente caro: in Svizzera, cioè, la terra che le ha dato i natali e dove tutto è cominciato. Dopo aver vinto lo scudetto e la Coppa Italia con la squadra di Canzì, la sensualissima bianconera, classe 1999, si appresta perciò a vivere una nuova avventura con indosso la maglia della Nazionale di cui fa orgogliosamente parte.

Raffica di pose sexy per la calciatrice glam: un sogno che si avvera

In attesa di rivederla in campo, Alisha si sta allenando senza tregua e sta anche continuando – quello sempre – a far parlare di sé anche al di là delle sue gesta sportive.

I suoi post, si sa, generano sempre milioni di interazione, e gli ultimi due caroselli che ha postato non hanno fatto assolutamente eccezione. Per ricaricare le pile in vista dell’Europeo, la Lehmann si è concessa qualche giorno di relax. Negli scatti in questione la si vede, nel bel mezzo di un bellissimo lago, a bordo di un gommone, mentre posa come più piace a lei.

Alisha indossa un bikini succinto e si diverte con un pallone: sarebbe bastato questo a rendere roventi i due caroselli, ma ha voluto fare di più, ammiccando all’obiettivo in maniera estremamente sexy e dando vita, dunque, a delle fotografie destinate a divenire virali.