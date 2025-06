Pronostico Wydad-Al-Ayn: i marocchini salvano l’onore

Wydad-Al-Ayn è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca giovedì alle 21:00. Formazioni e pronostico

Tutto come previsto in questo girone. Sì, perché se nell’altra gara Juventus e Manchester City già qualificate si giocheranno il primo posto, Wydad e Al-Ayn invece si giocheranno la gloria.

Entrambe a zero punti, l’unico obiettivo rimasto è cercare di vincere per andare a casa almeno con un sorriso, oltre che con un bel po’ di soldini che non fanno mai male a nessuno. Una sfida, tra i marocchini e i sauditi, che ha una sola certezza: entrambe troveranno la via della rete. Motivo? Spiegato subito. Se contro le due corazzate di questo raggruppamento il Wydad almeno un gol lo ha segnato – nessuno per l’Al-Ayn che ne presi undici pure – in questa partita dove i valori non saranno simili ma quasi, è evidente che tutti vogliono togliersi almeno la soddisfazione di trovare una rete. Crediamo, anzi siamo convinti, che ci riusciranno.

E poi? E poi vedendo i risultati finali che sono venuti fuori per entrambe nelle due partite giocate in precedenza, è altrettante evidente che il Wydad sia leggermente favorito. La quota della vittoria (che potete vedere sotto) è davvero altissima e stuzzica parecchio. Oltre il raddoppio con una sola partita, in poche parole.

Come vedere Wydad-Al-Ayn in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Wydad-Al-Ayn è in programma giovedì alle 21:00 (ora italiana). Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Comparazione quote

La vittoria del Wydad è quotata 2.40 su Goldbet e Lottomatica e a 2.40 su Snai. Il segno GOL invece ha un valore di 1.62 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Dentro una sfida che regalerà almeno una rete per squadra, il Wydad salverà l’onore e si prenderà la prima e unica vittoria in questo mondiale per club. Sì, i marocchini sia contro il City sia contro la Juventus hanno dimostrato di essere più squadra e di potersela anche giocare in un certo senso. Cosa che l’Al-Ayn non ha mai fatto. Ma almeno i sauditi, che finora hanno segnato zero gol, dovrebbero togliersi la soddisfazione di una prima rete.

Le probabili formazioni di Wydad-Al-Ayn

WYDAD (3-4-3): Benabid; Ferreira, Boutoiul, Meijers; Moufi, Zemraoui, Moubarik, Moufid; Amrabat, Obeng, Lorch.

AL-AYN (4-3-3): Eisa; Jasic, Kouadio, Cardoso, Traore; Palacios, Park, Nader; Rahimi, Laba, Kaku.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1