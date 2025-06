Pronostico Juventus-Manchester City: perché è importante arrivare primi

Juventus-Manchester City è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca giovedì alle 21:00 (ora italiana): formazioni, pronostico, streaming.

La Juventus di Igor Tudor era atterrata negli States con una valigia piena di dubbi ed interrogativi ma le prime uscite dei bianconeri, al di là della caratura degli avversari affrontati, hanno convinto tutti. La Vecchia Signora ha spazzato via sia gli emiratini dell’Al-Ain, travolti 5-0, sia i marocchini del Wydad Casablanca (4-1). Due vittorie ampie contro compagini nettamente inferiori, che hanno permesso alll’allenatore croato (confermato fino al 2027 prima del Mondiale per Club) di staccare con un turno d’anticipo il pass per gli ottavi di finale.

Tudor, rispetto a ciò che si era visto nelle ultime giornate di Serie A, dà l’impressione di aver trovato la quadra. Ma soprattutto di aver dato un’identità ad una squadra uscita a pezzi dalla gestione Motta. Non a caso stanno brillando quei giocatori che in campionato erano finiti un po’ in ombra. Parliamo ovviamente di Yildiz, mattatore assoluto con 3 gol, ma anche di Francisco Conceiçao, autore di una doppietta contro l’Al-Ain e tra i migliori contro il Wydad. La prova del nove, in ogni caso, sarà la supersfida con il Manchester City, anch’esso già qualificato grazie i due successi contro le squadre meno competitive del raggruppamento (2-0 all’Al-Ain e 6-0 al club di Casablanca).

Il primo posto è fondamentale

In ballo c’è il primo posto, importantissimo per evitare un ottavo “di ferro”. La seconda del gruppo G, infatti, si ritroverà di fronte la prima del gruppo H, che molto probabilmente sarà il Real Madrid.

Ma non è l’unico motivo per fare sul serio: in ballo anche i premi (ogni vittoria vale circa 1,8 milioni di euro) e la questione logistica, visto che la prima classificata resterà a giocare in Florida e non dovrà prendere aerei prima degli eventuali quarti. La Juventus attualmente è davanti al City per il numero dei gol complessivi segnati: la prima discriminante, la differenza reti, è in perfetta parità (+8 entrambe). Ciò significa che con un pareggio i bianconeri sarebbero certi di chiudere davanti alla corazzata di Pep Guardiola. Il tecnico catalano ha approffittato delle prime due partite per vedere all’opera diversi nuovi acquisti: Reijnders si è già preso il centrocampo ma hanno fatto bene anche Cherki e Ait-Nouri. Tudor invece confermerà quasi in toto l’undici che è sceso in campo con il Wydad: davanti Kolo Muani nettamente favorito su Vlahovic e dietro al francese la coppia Yildiz-Conceiçao. In difesa il trio Kalulu, Savona e Kelly.

Come vedere Juventus-Manchester City in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida Juventus-Manchester City è in programma giovedì alle 21:00 (ora italiana) al Camping World Stadium di Orlando. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro. La sfida tra Juventus e Manchester City verrà trasmessa anche da Mediaset su Canale 5 (canale 105 e 505 del digitale) ed in streaming gratis sulle applicazioni di Mediaset Infinity e Sport Mediaset.

Il pronostico

Si tratta di un test molto importante per una Juventus che ha dato buone sensazioni finora in quest’avventura a stelle e strisce. L’atteggiamento dei bianconeri contro il Manchester City, tuttavia, sarà decisamente più cauto, con la squadra di Tudor che cercherà di far male agli uomini di Guardiola con il pressing offensivo e sfruttando i contropiedi. La sensazione è che la Signora, pur non essendo favorita, non parta battuta contro i Cityzens in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Juventus-Manchester City

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Kolo Muani.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Khusanov, Akanji, Aké, Gvardiol; Reijnders; Savinho, Bernardo Silva, Foden, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2