Pronostico Borussia Dortmund-Ulsan: vittoria per il primo posto

Borussia Dortmund-Ulsan è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca mercoledì alle 21:00. Formazioni e pronostico

Una vittoria non solo per il passaggio del turno, ma anche per il primo posto. Il Borussia Dortmund, dopo aver battuto il Mamelodi 4-3 nella seconda partita di questo Mondiale per Club, è a un passo dagli ottavi di finale. L’Ulsan, infatti, è già eliminato. E di problemi, ovviamente, non ne porterà nemmeno uno.

La classifica del gruppo F di questa manifestazione ci dice che la Fluminense in questo momento è davanti per via della differenza reti. Ma i brasiliani dovranno giocare contro il Mamelodi, a quota tre in classifica, e che con una vittoria piazzerebbero il sorpasso. Senza dubbio, questa, sarà una partita completamente diversa da quella che dovranno affrontare Guirassy e compagni, che sentono vicino il raggiungimento del primo obiettivo e chissà, si potrebbero pure prendere il primo posto.

Come? Segnando molti gol e sperando ovviamente che lo stesso non faccia la squadra brasiliana. L’Ulsan, di reti in due partite ne ha prese cinque, quindi è tutto fuorché una difesa granitica. E andando a vedere chi sono gli attaccanti gialloneri che scenderanno in campo, è anche facile ipotizzare che ci possa essere una bella vittoria, con molti gol, dei tedeschi.

Come vedere Borussia Dortmund-Ulsan in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Borussia Dortmund-Ulsan è in programma mercoledì alle 21:00 (ora italiana). Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Comparazione quote

La vittoria del Borussia Dortmund è quotata 1.22 su Goldbet e Lottomatica e a 1.22su Snai. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.72 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Sarà una gara da una sola squadra a segno, quella tedesca. Dopo i tre gol presi dal Mamelodi, il Dortmund tornerà ad essere quella formazione forte dietro e precisa, puntuale, cinica davanti. Pochi dubbi, insomma, sul risultato finale di questa partita, che dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. Forse quattro. Tutte da un lato, ovvio.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Ulsan

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Gross, Nmecha, Svensson; Brandt, Bellingham; Guirassy.

ULSAN (4-4-2): Jo; Kang, Trojak, Kim, Ludwigson; Lee, Jung, Bojanic, Ko; Um, Erik Farias.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0