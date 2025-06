Pronostici MLS 26 giugno: scontro diretto per il primo posto

MLS, si riprende a giocare nonostante il Mondiale per Club sia in corso di svolgimento: duello in vetta alla Western Conference tra Vancouver e San Diego.

Riparte la MLS, 11 giorni dopo l’ultima giornata di regular season. Il massimo campionato nordamericano non si ferma nonostante negli States in questo momento i riflettori siano interamente puntati sul Mondiale per Club, la cui fase a gironi è ormai agli sgoccioli. Il torneo prosegue, in attesa che “rientrino” le tre squadre impegnate nella manifestazione internazionale rivoluzionata dalla Fifa. Los Angeles FC e Seattle Sounders sono state già eliminate, l’unica a qualificarsi agli ottavi di finale è stata l’Inter Miami di Leo Messi e Suarez.

In vetta alla Western Conference ci sono sempre i Vancouver Whitecaps, ma i canadesi sembrano aver perso lo smalto dei mesi precedenti. Hanno ottenuto solamente due vittorie nelle ultime sei giornate e adesso rischiano il sorpasso da parte di San Diego, che in questo avvincente turno infrasettimanale farà visita proprio agli uomini di Jesper Sorensen. I californiani vengono da due successi di fila e da maggio in poi hanno perso soltanto una volta. Ci sono i presupposti per assistere ad una gara equilibrata e da almeno una rete per parte, in cui i Whitecaps stavolta riusciranno ad evitare quantomeno la sconfitta.

Nella Eastern Conference invece il duello è tra Philadelphia Union, prima a quota 37 punti, e Cincinnati, a -4 da Bedoya e compagni. Philadelphia non perde da metà aprile ma dovrà fare attenzione agli imprevedibili Chicago Fire, squadra che pur essendo molto discontinua vanta uno degli attacchi più prolifici della MLS: in Illinois lo spettacolo non dovrebbe mancare.

Cincinnati invece, dopo aver interrotto il digiuno di vittorie con una striminzita vittoria (0-1) in casa di New England, cercherà di allungare la striscia vincente a Montreal, contro il fanalino di coda della Eastern Conference. I canadesi, tuttavia, sono reduci dal loro secondo successo, un 3-1 che potrebbe aver riportato entusiasmo nell’ambiente, e non si arrenderanno facilmente.

Le previsioni sulle altre partite

Vanno a caccia di conferme i Columbus Crew dopo il bel successo contro Vancouver, prima forza ad Ovest: il match contro un’Atlanta in difficoltà – 6 gol subiti e zero segnati nelle ultime due – sembra capitare nel momento giusto. Vittoria alla portata anche per Minnesota contro gli Houston Dynamo. Momento difficile per i texani, sconfitti per due volte di fila davanti al proprio pubblico ed attualmente fuori dalla zona playoff.

Quinto nella Eastern Conference, l’Orlando City ha buone possibilità di portare a casa punti dalla trasferta di St.Louis sfruttando la “crisi” di una squadra che da metà marzo ha avuto la meglio esclusivamente contro San Jose.

Gli Earthquakes, a loro volta, in questo turno saranno impegnati a Dallas in un match che promette scintille, ma dal punto di vista dello spettacolo e delle emozioni non deluderà neppure la sfida tra Colorado Rapids e Los Angeles Galaxy. Il numero delle reti complessive potrebbe essere inferiore a tre, infine, in Toronto-New York Red Bulls: i canadesi, probabilmente ancora orfani di Bernardeschi, non hanno brillato sul piano offensivo nelle ultime uscite.

MLS: possibili vincenti

Columbus Crew (in Columbus Crew-Atlanta United)

Cincinnati o pareggio (in Montreal-Cincinnati)

Minnesota United (in Minnesota United-Houston Dynamo)

Orlando City o pareggio (in St.Louis City-Orlando City)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Columbus Crew-Atlanta United

Dallas-San Jose Earthquakes

Colorado Rapids-Los Angeles Galaxy

MLS: le partite da almeno un gol per squadra

Chicago Fire-Philadelphia Union

Sporting Kansas City-Charlotte

Vancouver Whitecaps-San Diego

La partita da meno di tre gol complessivi

Toronto FC-New York Red Bulls

Comparazione quote

La vittoria di Minnesota è quotata a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Snai. Il segno “Gol” in Chicago Fire-Philadelphia Union è quotato invece a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Snai.

