Pronostici marcatori MLS: la tripla a quota 17

Pronostici MLS: ecco la tripla marcatori per le partite in programma nella notte tra mercoledì e giovedì. Tre uomini a quota 17. Le scelte

Se i campionati in Europa ovviamente sono fermi da un pezzo anche per via dell’estate e soprattutto per via del Mondiale per Club, negli Stati Uniti, oltre alla manifestazione che questo continente sta ospitando, il campionato non si è mai fermato. Si continua a giocare in maniera regolare. E andiamo a vedere insieme chi potrebbe rivelarsi decisivo.

C’è una partita, e soprattutto un giocatore, che appare abbastanza indirizzata. Parliamo del match tra i Columbus e Atlanta. Tra i padroni di casa a guidare l’attacco sarà Rossi: nove gol in campionato e 3 assist. Numeri importanti che ci costringono, quasi, a sceglierlo come una delle nostre scelte per questa tripla. Sì, lo inseriamo serenamente perché è il terminale offensivo più importante dentro una squadra che ha ampie possibilità di prendersi i tre punti.

Pronostici MLS: ecco gli altri marcatori

C’è una gara, quella tra Minnesota e Houston Dynamo, che anche in questo caso dovrebbe vedere un’affermazione dei padroni di casa. Il marcatore principe del Minnestota è il canadese Oluwasey, otto gol in stagione e cinque assist. Numeri decisamente importanti e numeri che ci permettono di dire, ovviamente, che può serenamente entrare nel nostro pronostico. Come si fa a non inserirlo?

Infine chiudiamo la nostra tripla con una vecchia conoscenza del calcio europeo che ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti. Parliamo di Choupo-Moting, attaccante di New York Red Bull che con dieci gol e un assist è il vero trascinatore, ovviamente. Il camerunense, classe 1989, ancora detta legge sulla prima linea e la sua squadra, in generale – filotto di quattro vittorie prima di una sconfitta – vive un buon momento di forma. Nella notte tra martedì e mercoledì sarà sicuramente uno dei marcatori.

Quindi: Rossi (Columbus), (Oluwasaei) Minnesota e Choupo-Moting (New York) sono i nostri prescelti per i marcatori. La loro quota, su Bet365, con gol in qualsiasi momento, vale 16,78 volte la posta.