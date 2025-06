L’amore è nell’aria a Londra: Alcaraz si divide tra Emma e Lissie

Carlos Alcaraz, le nuove indiscrezioni viaggiano alla velocità della luce: la verità su Emma Raducanu e sul flirt con la bellissima Lissie.

Ai più romantici piace pensare che ci sia del tenero e che si siano innamorati tra un rovescio e l’altro. Secondo il team dei cinici, invece, ogni loro mossa sarebbe stata studiata a tavolino per creare un po’ di hype e per fare in modo che il mondo del gossip accendesse i riflettori su di loro. A ridosso di Wimbledon, oltretutto, e non in un momento qualsiasi della stagione.

La sola cosa certa, in tutto questo marasma, è che Carlos Alcaraz ed Emma Raducanu sono sì una coppia, ma solo tennisticamente parlando. I due giovani talenti europei hanno deciso di giocare insieme il doppio misto agli Us Open, ma per il resto, per quel che ci riguarda, si tratta solo di speculazioni e di supposizioni. E questo sebbene la dolce tennista britannica, effettivamente, fosse in tribuna al Queen’s a fare il tifo per il suo futuro partner sportivo.

Le telecamere hanno più e più volte indugiato su di lei, come a voler alimentare ulteriormente le voci già circolate nei giorni scorsi e confermare, dunque, che ci sia qualcosa al di là della mera partecipazione in coppia allo Slam newyorkese. E chissà, magari è proprio così, ma non potremo darlo per certo fino a che non saranno i due diretti interessati a vuotare il sacco. Sempre a patto, s’intende, che ci sia qualcosa da confermare e non si sia trattato, appunto, di un castello costruito su basi meramente ipotetiche.

Galeotta fu l’intervista: splendida Elisabella

Ipotesi analoghe, del resto, sono state avanzate, nel fine settimana, a proposito di un altro possibile flirt, quello tra Alcaraz e la Federica Masolin d’Inghilterra. Il suo nome è Elisabella Mackintosh, ma preferisce farsi chiamare Lissie. Speaker nel paddock di Formula 1, presentatrice e content creator, è un personaggio amatissimo in Inghilterra e non solo.

Ha tantissimi follower e, al Queen’s, ha avuto la possibilità di intervistare Alcaraz e di rivolgergli qualche domanda a tema F1 e non solo. Molti utenti dei social hanno notato come il ragazzo abbia partecipato con un certo entusiasmo alle riprese, forse “attratto” dalla bellezza, effettivamente innegabile, della popolarissima 25enne, splendida nel suo abito a fiori davvero cortissimo.

Il video ha scatenato la stessa identica reazione suscitata, nei giorni scorsi, dalla notizia del doppio misto con Emma. In tanti hanno scritto che i due formerebbero una bella coppia, ma la maggior parte degli utenti ha voluto sottolineare di fare il tifo per la Raducanu e non per Lissie.