Smascherato Alcaraz: è pazzo di lei, non si parla d’altro

Carlos Alcaraz, qui gatta ci cova: il video non fa altro che confermare la teoria del popolo del tennis. Effettivamente, non può proprio negarlo.

“Sarà lei il boss”. Non ha avuto il benché minimo dubbio, Carlos Alcaraz, quando, nelle scorse ore, circolata la notizia del doppio misto con Emma Raducanu, gli è stato chiesto chi tra i due avrebbe “comandato” in campo agli Us Open. Lo ha detto sorridendo, come se la cosa non gli pesasse. Come se, anzi, ne fosse addirittura contento.

Ma contento in modo smisurato, addirittura, come ampiamente confermato dal video che l’Atp ha pubblicato attraverso i suoi canali ufficiali. In questa clip, i due tennisti, che formano la coppia indubbiamente più interessante tra le tante che hanno deciso di dare spettacolo al Flushing Meadows, sono già insieme. E sono complici in un modo “sospetto”, ad un livello inimmaginabile. Si badi bene, però: a dirlo non siamo noi del Veggente, quanto piuttosto il popolo dei social.

Basta dare un’occhiata ai commenti comparsi in calce al video dell’Atp, infatti, per capire che questa nuova coppia ha già fatto impazzire tutti. E che in tanti sono convinti che tra Alcaraz e Raducanu ci sia del tenero, e che sia questo il motivo per cui avrebbero deciso di giocare insieme il doppio misto in occasione dello Slam che ha cambiato entrambe le loro carriere.

Emmalitos alla riscossa: il web è già pazzo di loro

In molti di questi commenti si fa riferimento, per esempio, al fatto che il sorriso di Carlos sia molto più sincero e “grande” del solito e che questo denoti un certo interesse nei confronti della tennista britannica. Qualcuno sostiene, addirittura, che lui sia evidentemente cotto della bella Emma, che nel 2021 vinse il suo primo – ed unico – titolo del Grande Slam proprio nella Grande Mela.

Quale che sia la verità, una cosa è certa: a vederli così, in questo video, sembrano effettivamente molto complici. Si conoscono da tanto, per cui le vibes che trasmettono potrebbero essere dovute a questo e non dei sentimenti più profondi. Ci piace pensare, tuttavia, che il mondo del tennis abbia sfornato una nuova coppia.

Piace soprattutto al popolo dei social, che, non a caso, ha già “partorito” un nome per questa nuova – ma ancora solo presunta – coppia. Già li chiamano Emmalitos, fusione dei loro due nomi, il che la dice lunga su quanto i tifosi facciano il tifo per questo insolito, ma a dir poco scoppiettante, duo.