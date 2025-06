I pronostici di mercoledì 25 giugno: Europei Under 21 e Mondiale per Club

I pronostici di mercoledì 25 giugno, ci sono altre partite dell’ultima giornata dei gironi del Mondiale per Club e le semifinali degli Europei U21

Contrariamente alle aspettative, la situazione è abbastanza intricata nel gruppo E, quello dell’Inter, alla vigilia della terza ed ultima giornata della fase a gironi. I nerazzurri ed il River Plate in un primo momento davano l’impressione di poter staccare il pass per gli ottavi a braccetto, senza grossi patemi, ma il campo ha detto altro: i messicani del Monterrey si sono rivelati una bella gatta da pelare e nella notte (italiana) tra mercoledì e giovedì, in caso di vittoria contro gli Urawa Reds ultimi e già eliminati, potrebbero sorpassare una tra Inter e River, impegnate contemporaneamente in un delicato scontro diretto a Seattle.

Inter e River Plate hanno però ancora un modo per passare il turno tutte e due ai danni del Monterrey: un pareggio con almeno due gol segnati a testa metterebbe fuori dai giochi la squadra di Sergio Ramos. Andrà a finire proprio così? Di certo questa situazione consiglierebbe a entrambe di giocare una partita più a viso aperto e fare dei gol, per poi avere un’ancora di salvataggio nel secondo tempo.

I pronostici sulle altre partite

Nell’altro girone in campo questa sera, non dovrebbero avere problemi a passare il turno Fluminense e Borussia Dortmund che affronteranno rispettivamente Mamelodi e Ulsan. Si giocano anche le semifinali degli Europei Under 21, in cui Inghilterra e Germania partono con i favori del pronostico contro Olanda e Francia in partite in cui i gol non dovrebbero mancare.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Inter-River Plate, Mondiale per Club, ore 03:00

Vincenti

BORUSSIA DORTMUND (in Borussia Dortmund-Ulsan, Mondiale per Club, ore 21:00)

(in Borussia Dortmund-Ulsan, ore 21:00) FLUMINENSE (in Mamelodi-Fluminense, Mondiale per Club, ore 21:00)

(in Mamelodi-Fluminense, ore 21:00) MONTERREY (in Urawa Red Diamonds-Monterrey, Mondiale per Club, ore 03:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Borussia Dortmund-Ulsan, Mondiale per club, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Inghilterra-Olanda , Europei U21, ore 18:00

, Europei U21, ore 18:00 Germania-Francia , Europei U21, ore 21:00

, Europei U21, ore 21:00 Inter-River Plate, Mondiale per club, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 5.29 GOLDBET ; 5.33 SNAI; 5.29 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• MULTIGOL CASA 2-4 + MULTIGOL OSPITE 2-4 in Inter-River Plate, Mondiale per Club, ore 03:00