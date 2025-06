Berrettini latin lover: ufficiale, è il partner dei suoi sogni

Matteo Berrettini, questa coppia proprio non ce l’aspettavamo: lo ha ammesso, è con lui che vuole passare 250 giorni speciali.

Il fatto che abbia vinto 27 degli ultimi 28 match disputati è già di per sé indicativo del fatto che il ritorno di Jannik Sinner lo abbia fomentato in maniera incredibile. Non che prima fosse sotto tono, intendiamoci, ma si è come riacceso nel momento stesso in cui il suo principale antagonista è riapparso nel circuito dopo aver “scontato” i tre mesi di sospensione dovuti al caso Clostebol.

Carlos Alcaraz, insomma, è più on fire che mai. Non lo si vedeva così agguerrito da tanto e sta facendo incetta di premi proprio come, lo scorso anno, ha fatto il suo rivale altoatesino. Roma, Parigi, adesso anche il Queen’s, per cui non ci sorprende affatto che, ora come ora, sia il principale favorito per la vittoria di Wimbledon, Slam che, come se non bastasse, ha già vinto per ben due volte. Fermarlo non sarà facile e solo il numero 1 del mondo potrebbe riuscirci.

Se ci riuscirà o meno lo scopriremo tra un paio di settimane, mentre è evidente già adesso che l’iberico si stia godendo questo momento d’oro senza se e senza ma. Si è concesso una rapida fuga a Ibiza per ricaricare le pile e, al suo ritorno a Londra, era ancor più carico di quanto non lo fosse nella città dell’amore. Inarrestabile, tanto in campo quanto nelle interviste.

Vuole trascorrere 250 giorni di fuoco con Berrettini

Al Queen’s è stato intervistato da Lissie Mackintosh, la bellissima presentatrice inglese che è un po’, se vogliamo, la Federica Masolin d’Inghilterra. La 25enne gli ha fatto tante domande stravaganti, ma una su tutte ha colto di sorpresa i follower.

Approfittando del fatto che Carlitos avesse superato le 250 vittorie in carriera, gli ha chiesto con quale dei tennisti del Tour avrebbe scelto di trascorrere 250 giorni se ne avesse avuto l’occasione. A gran sorpresa, Alcaraz ha indicato Matteo Berrettini come possibile partner per questi fantomatici 8 mesi di fuoco: “Credo che abbiamo molte cose in comune – ha osservato l’iberico – e penso che sarebbe un ottimo partner con cui trascorrere 250 giorni”:

Che c’entri quello che molti esperti di gossip si ostinano ad evidenziare ogni volta che si parla di loro? E cioè che entrambi siano dei latin lover sempre in cerca di nuove conquiste? Chi lo sa…