Berrettini ci sarà: la conferma in un post su Instagram

Finalmente una gioia per i tifosi di Matteo Berrettini: la conferma che tutti aspettavano è arrivata con un post apparso sui social network.

I pianeti si sono allineati, per una volta, al momento giusto. Tre giocatori si sono ritirati da Wimbledon e gli hanno regalato, in questo modo, un’opportunità incredibile: quella di essere testa di serie nonostante il suo attuale posizionamento nel ranking Atp non glielo consentisse. Un vero e proprio colpo di fortuna, dunque, per Matteo Berrettini, che ha ora la certezza matematica di un primo turno più agevole all’All England Club.

Il condizionale è d’obbligo, però, nella misura in cui nessuno ha ancora visto il campione romano a Londra. Non è ancora chiaro, pertanto, se l’ex numero 6 del mondo si sia ripreso e se intenda competere al suo Slam del cuore. Il solo indizio, in tal senso, è arrivato dal fratello Jacopo un paio di giorni fa: in un’intervista, il tennista aveva detto che Matteo sarebbe presto partito per la capitale britannica e che stava decisamente meglio.

Fino a che, però, non lo vedremo scaldarsi sui verdi prati di Wimbledon, continueremo a fare gli scongiuri del caso e a tenere le dita incrociate. Ce n’è un gran bisogno, considerando che Berrettini è tornato a fare i conti col problema agli addominali e che sappiamo bene quanto insidioso possa essere questo infortunio. Soprattutto se, come nel suo caso, continua a riproporsi in maniera ciclica.

Zitto zitto ha confermato: Berrettini, adesso è ufficiale

Se relativamente allo Slam britannico siamo ancora in attesa che il romano batta un colpo, un post su Instagram ci ha fatto tirare – almeno quello – un piccolo sospiro di sollievo.

Gli organizzatori del Generali Open, meglio noto, più semplicemente, come Atp di Kitzbuhel, hanno fatto sapere con un post su Instagram che il campione azzurro tornerà nelle Alpi svizzere per difendere il titolo che vinse lo scorso anno. Insieme a lui ci sarà il giocatore del momento, Alexander Bublik, che non solo ha battuto Jannik Sinner, ma che ha anche vinto il torneo di Halle.

L’81esima edizione del Generali Open avrà inizio il 19 luglio prossimo, il che è chiaramente indicativo del fatto che è vero, come diceva Jacopo, che Matteo sta meglio. Ed è probabile, a questo punto, che voglia sfruttare l’occasione di partecipare a Wimbledon come testa di serie per mettere qualche match nelle gambe. Pur consapevole, come certamente sarà, che senza alcuna preparazione mirata sarà molto difficile riuscire in un miracolo.