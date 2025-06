Ultim’ora Berrettini, sciolte le riserve: la decisione su Wimbledon

Berrettini, è finalmente arrivato l’aggiornamento più atteso delle ultime settimane: come sta il romano e cosa ha deciso di fare relativamente a Wimbledon?

I titoli strillati, la notizia che corre da un profilo all’altro. Ormai è ufficiale che Matteo Berrettini sarà testa di serie a Wimbledon, grazie al ritiro di tre colleghi che, sventolando bandiera bianca, gli hanno permesso di ottenere quello che sappiamo essere un gran bel privilegio. Arthur Fils, Sebastian Korda e Casper Ruud, insomma, hanno fatto al romano un gran bel regalo.

Quello che ancora non sappiamo, invece, è se l’ex numero 6 del mondo sarà effettivamente all’All England Club o meno. Si è chiuso nel suo silenzio, eccezion fatta per un carosello con didascalia criptica pubblicato qualche giorno fa, subito dopo aver annunciato il ritiro dal Roland Garros. Che non sarebbe stato a Stoccarda e neanche al Queen’s lo abbiamo scoperto dalla stampa e non dal diretto interessato.

Esattamente come adesso scopriamo che, forse, c’è una speranza, fosse anche piccolissima che l’amatissimo tennista italiano scenda in campo al suo Slam preferito. Anche in questo caso non è stato lui, appunto, a sciogliere le riserve circa la sua partecipazione ai Championships, ma un altro Berrettini. Ovvero suo fratello Jacopo, che sta attraversando un periodo molto positivo, sportivamente parlando, del quale ha parlato nelle scorse ore con Ubitennis.

Berrettini a Wimbledon? La verità sul romano testa di serie

Dopo aver raccontato quali siano i suoi progetti futuri e a quali tornei parteciperà prossimamente, a Jacopo è stata rivolta una domanda “inflazionatissima”. Sapeva bene, il fratello di Matteo, che sarebbe arrivata, non fosse altro per la curiosità che c’è attorno alle condizioni di salute del campione romano.

Quando, dunque, gli è stato chiesto come stesse, Jacopo ha sganciato – consapevolmente – una vera e propria bomba. Perché c’è un inequivocabile indizio, in effetti, nelle sue dichiarazioni: “Matteo sta bene – ha detto – si sta preparando per Wimbledon. La prossima settimana va a Londra a prepararsi lì quindi speriamo che continui a andare tutto per il meglio come sembra”.

In un colpo solo ha detto, sostanzialmente, che Matteo non salterà lo Slam londinese e ha anche lasciato intendere che il problema agli addominali – fa paura anche solo dirlo, quindi facciamo i dovuti scongiuri – parrebbe essere risolto. Non sarà al top della forma, magari, non avendo avuto la possibilità di disputare altri tornei sull’erba, ma quella tra Berrettini e i prati, si sa, è una storia d’amore che non conosce limiti e confini.