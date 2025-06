Pronostico Inter-River Plate: cosa serve ai nerazzurri per andare agli ottavi

Inter-River Plate è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 03:00 (ora italiana): formazioni, pronostico, streaming.

Contrariamente alle aspettative, la situazione è abbastanza intricata nel gruppo E, quello dell’Inter, alla vigilia della terza ed ultima giornata della fase a gironi. I nerazzurri ed il River Plate in un primo momento davano l’impressione di poter staccare il pass per gli ottavi a braccetto, senza grossi patemi, ma il campo ha detto altro: i messicani del Monterrey si sono rivelati una bella gatta da pelare e nella notte (italiana) tra mercoledì e giovedì, in caso di vittoria contro gli Urawa Reds ultimi e già eliminati, potrebbero sorpassare una tra Inter e River, impegnate contemporaneamente in un delicato scontro diretto a Seattle.

La classifica attualmente recita questo: River e Inter 4 punti (argentini davanti per via della miglior differenza reti, +1), Monterrey 2 e Urawa 0. Dunque, a conti fatti, cosa serve alla squadra di Cristian Chivu per volare agli ottavi: con una vittoria sui Millionarios Lautaro Martinez e compagni potrebbero brindare, mentre pareggiando si aprirebbero diversi scenari, ovviamente se il Monterrey, com’è probabile, dovesse avere la meglio sui giapponesi. A quel punto si dovrebbe ricorrere alla classifica avulsa: con lo 0-0 festeggerebbero Inter e Monterrey, dal momento che si contano i gol segnati negli scontri diretti (senza i match contro l’Urawa); l’Inter però passerebbe il turno anche pareggiando 1-1 e 2-2, in entrambi i casi da prima in classifica.

Il 2-2 farebbe felici entrambe

L’ipotesi “biscotto”, stando così le cose, rimane remota: con l’1-1, infatti, il River rischierebbe grosso, perché in quel caso tutto dipenderà dallo scarto con cui il Monterrey batterà l’Urawa. Discorso diverso dal 2-2 in su, tutti risultati che farebbero felici gli argentini.

Non c’è alcun dubbio, tuttavia, sul fatto che entrambe giocheranno per vincere. In particolar modo l’Inter, che ha bisogno di una prestazione convincente dopo il deludente pareggio con il Monterrey all’esordio (1-1) e la vittoria risicata e sorprendentemente sofferta contro gli Urawa Reds, ribaltati 2-1 negli ultimi 10 minuti grazie alle reti di Lautaro e Valentin Carboni. Il River, invece, dopo aver battuto 3-1 i nipponici è stato fermato dai messicani in una gara molto equilibrata e ruvida (0-0), che i Millionarios hanno chiuso pure in dieci uomini a causa dell’espulsione di Castano. Che non sarà l’unico assente nella sfida coi nerazzurri: il tecnico Marcelo Gallardo non avrà neppure Enzo Perez e Galoppo, entrambi squalificati. Dovrà rivoluzionare un po’ tutto, quindi, l’allenatore biancorosso, con Meza probabilmente adattato nel ruolo di mezzala e Kranevitter in regia. Davanti Borja supportato da Colidio e Mastantuono. Tanti cambi anche per Chivu, che ritrova tre titolari come Dumfries, Pavard e Bastoni (dal 1′ solo gli ultimi due). Carboni entrerà dalla panchina: chance per Pio Esposito in attacco accanto a Lautaro.

Come vedere Inter-River Plate in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Inter-River Plate è in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 03:00 (ora italiana) al Lumen Field di Seattle. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro. La sfida tra Inter e River Plate verrà trasmessa anche da Mediaset su Italia 1 (canale 106 e 106 del digitale) ed in streaming gratis sulle applicazioni di Mediaset Infinity e Sport Mediaset.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.57 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Multigol Ospite 1-2” è quotato a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

Il pronostico

L’Inter finora non ha pienamente convinto, o meglio l’ha fatto solo a sprazzi. La vittoria con gli Urawa, tuttavia, potrebbe aver sbloccato mentalmente e dato fiducia alla squadra di Chivu, che avrà comunque meno pressioni rispetto al River Plate, sapendo di ottenere la qualificazione anche pareggiando. Rimane un match insidioso, in ogni caso, per i nerazzurri, contro un avversario che, pur falcidiato dalle assenze, è obbligato quantomeno a segnare, visto che un eventuale 0-0 potrebbe estrometterlo dalla competizione. L’Inter, a nostro parere, riuscirà ad evitare la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Inter-River Plate

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Lautaro Martinez.

RIVER PLATE (4-3-2-1): Armani; Montiel, Martinez Quarta, Pezzella, Acuña; Nacho Fernandez, Kranevitter, Meza; Mastantuono, Colidio; Borja.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2