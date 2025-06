Pronostici Europeo Under 21: la doppia marcatori per le semifinali

Pronostici Europeo Under 21: ecco la doppia marcatori per le due semifinali che sono in programma mercoledì sera. I calciatori decisivi per le due sfide

Purtroppo l’Italia è stata eliminata dall’Europeo dalla Germania anche per via di alcune scelte arbitrali che hanno fatto arrabbiare tutti. Se l’espulsione di Gnonto è stata sacrosanta, difficile da mandare giù quella che il direttore di gara lituano ha comminato a Zanotti. Un doppio giallo in pochi secondi per proteste e la doppia inferiorità numerica ha sicuramente inciso nei supplementari.

Detto questo, è già acqua passata. E quindi la Germania affronterà la Francia che ha faticato e non poco a vincere contro la Danimarca. Un’affermazione in rimonta, arrivata negli ultimi minuti di partita per i transalpini, che hanno dimostrato, anzi confermato, di avere delle difficoltà in questo momento. La Germania di Di Salvo, invece, contro gli azzurri ha fatto in generale una buona partita, soprattutto nei primi 20 minuti, trascinata da Woltemade che conferma di essere un attaccante di sicuro avvenire. Ha segnato, di testa, nel secondo tempo. E nel primo era andato vicino al vantaggio dopo aver superato Ghilardi in maniera agevole. Sta bene, benissimo, ed è anche il capocannoniere del torneo con 5 gol. Crediamo si possa ripetere.

Pronostici Europeo Under 21: ecco i marcatori

L’altra semifinale è quella tra i campioni in carica dell’Inghilterra, che hanno ulteriormente dimostrato di essere la squadra favorita, contro l’Olanda. I lancieri hanno fatto una vera e propria impresa battendo in dieci uomini il Portogallo dopo che i lusitani avevano anche sbagliato un calcio di rigore. Una squadra eroica che, però, dovrebbe cadere sotto i colpi di Elliot.

Il giovane centrocampista offensivo del Liverpool – che nei Reds gioca da esterno d’attacco – in campionato ha segnato un gol, in Champions League in cinque presenze ne ha fatti due, e in questo Europeo ne ha fatti già due. Un giocatore di un livello diverso rispetto a tutti gli altri, quindi crediamo si possa rivelare decisivo anche in questa semifinale che vede i campioni in carica partire con tutti i favori del pronostico.

Nel momento in cui andiamo online, su GoldBet, c’è solamente la quota di Elliot che, come marcatore plus, è in lavagna a 3,45 volte la posta. Woltemade invece, su Bet365 in questo caso, e quindi solo come marcatore, ha un valore di 2,10 volte la posta.

Consiglio: aspetteremmo le quote GoldBet per giocare la doppia con l’opzione Plus.