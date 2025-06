Pronostici Benfica-Bayern Monaco: marcatori e tiri in porta

Pronostici Benfica-Bayern Monaco: i tedeschi già qualificati potrebbero rendere la vita facile alla squadra lusitana. Le scelte per marcatori e tiri in porta

Il Bayern Monaco ha già superato il turno con due vittorie nelle prime due uscite. Ma vuole, ovviamente, chiudere al primo posto il suo raggruppamento. Il Benfica, invece, di punti ne ha quattro e, ai lusitani, basta il pareggio per riuscire a staccare il pass. Quindi, il Boca Juniors, potrebbe dire addio con un turno d’anticipo.

Tutto pare apparecchiato per un biscotto, quindi. E a differenza di quanto potrebbe essere in Inter-River Plate (in questo match per il biscotto e per eliminare il Monterrey serve solo il 2-2 finale), crediamo che questa partita possa realmente regalare “i due feriti meglio che un morto” che qualcuno ha detto. Quindi, in base a questo, andiamo a vedere chi, nel corso del match, potrebbe riuscire ad essere decisivo.

Pronostici Benfica-Bayern Monaco, le nostre scelte

Sicuramente i lusitani una rete nel corso del match la troveranno. E con chi? Dopo che Di Maria ha fatto vedere tutto il proprio valore e tutta la sua qualità che l’età evidentemente non cancella, crediamo sia arrivato il turno di Pavlidis. L’attaccante greco, titolare inamovibile, ha chiuso la sua annata in Patria con 19 gol in 34 presenze. Una media strepitosa. E, una rete, l’ha fatta anche in questo Mondiale per Club. Si ripeterà.

Di Maria, invece, almeno una conclusione nello specchio la dovrebbe trovare. Anche su palla inattiva, visto che è lui l’incaricato a battere tutto. L’argentino, quindi, anche per quello che ha sempre fatto vedere nel corso della sua carriera, entra di diritto nelle nostre scelte. La quota, inoltre, per questo tipo di giocata, è davvero altissima.

Segnerà ovviamente anche il Bayern Monaco – il pareggio secondo il nostro modesto avviso e secondo il nostro pronostico sarà con almeno un gol per squadra – ma per i tedeschi puntiamo su un tiratore. E tra i tanti che potrebbero centrare i pali la nostra scelta è caduta su Olise. Un giocatore incredibile il francese, che anche in Patria è stato acclamato in questi giorni per quello che sta riuscendo a fare vedere.

Quindi: Pavlidis marcatore plus, Di Maria over 0,5 tiri in porta plus, e Olise over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet danno indietro un valore di 6,03 volte la posta.