Pronostici ammoniti Esperance-Chelsea e Los Angeles-Flamengo: ecco la doppia ammoniti per le due partite in programma questa notte tra martedì e mercoledì

Il Flamengo è primo nel girone. E chiuderà al primo posto. Chelsea ed Esperance invece si giocano il passaggio del turno con i Blues ovviamente favoriti. Due partite, insomma, molto diverse tra di loro. E noi andiamo a capire, leggendo i numeri del match e soprattutto dei giocatori, quali sono quelli che potrebbero finire sul taccuino del direttore di gara.

E partiamo dalla sfida che vede protagonisti gli uomini di Enzo Maresca. Sicuramente tra l’Esperance c’è un giocatore che se la dovrebbe vedere peggio degli altri. Parliamo di Ben Ali, il terzino destro, che dovrebbe affrontare Neto, il più forma della formazione inglese. Una sfida impari, ovviamente, tra due uomini che hanno un passo diverso. Qualora Neto lo dovrebbe puntare un paio di volta, è normale pensare che Ben Ali possa ricorrere al fallo per fermarlo. E l’ammonizione, in questo caso, è davvero dietro l’angolo. La nostra scelta, quindi, ci pare logica, anche perché l’esterno nel corso di questa manifestazione è già stato ammonito una volta.

Pronostici Los Angeles-Flamengo: ecco l’ammonito

Una partita, questa, che non vale nulla per la classifica. I due destini sono decisi da un pezzo e ovviamente quando l’aritmetica conferma non si può pensare ad altro. Ma c’è un Los Angeles, padrone di casa, che vuole senza dubbio cercare di vincere una partita e salutare nel migliore dei modi questa manifestazione. E che farà di tutto, anche alzare il livello della tensione, per riuscirci.

Ed è Sergi Palencia il nostro uomo: già ammonito nella prima sfida di questo Mondiale per Club, l’esterno destro nel corso della sua stagione in Mls, in 16 presenze, ha collezionato la bellezza di 4 ammonizioni. Inoltre, il Flamengo, ha deciso di fare giustamente turnover quindi in campo ci andrà gente vogliosa di mettersi in mostra per scalare le gerarchie, soprattutto nella prima linea. Di conseguenza questo ci porta a dire che il terzino sia il maggiore candidato a prendersi l’ammonizione.

Facendo un recap, quindi: Bel Ali ammonito plus e Sergi Palencia ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 8,26 volte la posta.