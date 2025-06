I pronostici di martedì 24 giugno: Mondiale per Club

I pronostici di martedì 24 giugno, prosegue l’ultima giornata della fase a gironi: in arrivo i verdetti dei gruppi C e D

Il Boca Juniors venerdì scorso è uscito a testa alta dalla sfida con una big europea come il Bayern Monaco ma la sconfitta con i tedeschi (2-1) equivale ad un duro colpo per le speranze di qualificazione agli ottavi degli uomini di Miguel Angel Russo. In classifica, infatti, gli argentini sono rimasti fermi a quota 1 punto, mentre Bayern e Benfica, le due europee, hanno staccato rispettivamente di cinque e di tre lunghezze Merentiel e compagni, a Miami castigati da un gol di Olise a sei minuti dal fischio finale.

Ciò significa che al Boca potrebbe non bastare una vittoria nell’ultima giornata con i disastrosi neozelandesi dell’Auckland City: gli Xeneizes, non essendo più padroni del proprio destino, oltre a segnare più gol possibili, devono sperare che il Bayern Monaco – già qualificato ma non ancora certo del primo posto – batta il Benfica. Stando così le cose, il club sudamericano ha bisogno di realizzare almeno sei gol contro l’Auckland, ma qualcun altro non guasterebbe poiché se si dovesse arrivare a decidere il secondo posto con il fair play, il Boca avrebbe comunque la peggio per aver rimediato finora più cartellini del Benfica.

I pronostici sulle altre partite

Nella notte si deciderà poi il gruppo D. Il Flamengo è già qualificato, resta un posto per Esperance Tunisi o Chelsea che si affrontano l’una con l’altra. I tunisini sono in corsa grazie al successo per 1-0 contro il Los Angeles FC, deciso da un gol del loro giocatore più talentuoso, Belaili, ma a causa della peggiore differenza reti nei confronti del Chelsea non possono accontentarsi di un pareggio: serve un’impresa di portata storica contro i Blues per poter proseguire il viaggio.

Pronostici: la scelta del Veggente

• TEMPO CON + GOL: SECONDO in Auckland-Boca Juniors, Mondiale per Club, ore 21:00

Vincenti

BAYERN MONACO o pareggio (in Benfica-Bayern Monaco, Mondiale per Club, ore 21:00)

(in Benfica-Bayern Monaco, ore 21:00) FLAMENGO (in Los Angeles-Flamengo, Mondiale per Club, ore 03:00)

(in Los Angeles-Flamengo, ore 03:00) CHELSEA (in Esperance Tunisi-Chelsea, Mondiale per Club, ore 03:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Los Angeles-Flamengo , Mondiale per club, ore 03:00

, Mondiale per club, ore 03:00 Esperance Tunisi-Chelsea, Mondiale per club, ore 03:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Benfica-Bayern Monaco, Mondiale per club, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 4.90 GOLDBET ; 4.87 SNAI; 4.90 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• ADVINCULA MARCATORE DUO in Auckland-Boca Juniors, Mondiale per Club, ore 21:00