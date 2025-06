Sinner e Alcaraz come non li avete mai visti: l’annuncio è ufficiale

Manca sempre meno all’inizio di Wimbledon e questa notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: gongolano i tifosi di Sinner e Alcaraz.

Visioni divergenti. Sarebbe questo il problema alla base della rottura, a quanto pare insanabile, tra Sky Italia e Warner Bros. Discovery, della quale a lungo si è dibattuto nei giorni scorsi. E che si tradurrà, a partire dal 1° luglio prossimo, in un un’offerta sportiva “dislocata” e frammentaria. I canali della proprietà di Murdoch, con riferimento specifico ad Eurosport 1 e 2 e Discovery Channel, non saranno più disponibili per gli abbonati alla pay tv. Il che significa, per quanto riguarda il fronte del tennis, che Roland Garros e Australian Open non saranno più visibili attraverso Sky.

Manca ancora l’ufficialità, per la verità, ma è inverosimile che le parti riescano a trovare un accordo e a salvare un matrimonio che è ormai chiaramente naufragato. In attesa di scoprire se ci saranno risvolti o meno su questo fronte, però, Sky ha annunciato, proprio nelle scorse ore, di aver messo a segno un gran bel colpo. E meno male, perché perdere un altro pezzo ancora sarebbe stato fatale per i canali sportivi della pay tv.

La buona notizia, infatti, è che gli abbonati potranno dormire sonni tranquilli per i prossimi 5 anni Sky ha ufficializzato, infatti, l’estensione dei diritti per Wimbledon, ragion per cui potrà continuare a trasmettere il Major britannico anche per il quadriennio 2027-2030. Il tutto in virtù di un accordo l’All England Club di Londra.

Wimbledon, una copertura mai vista: gongolano i tifosi

Tanto per sottolineare ulteriormente, poi, la centralità del tennis nella sua offerta sportiva, la pay tv ha ben pensato di tirare fuori dal cilindro una sorpresa che farà senz’altro felici gli amanti del tennis mondiale.

Quella che Sky garantirà per l’imminente edizione di Wimbledon sarà una copertura senza precedenti, che ci permetterà di gustarci Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e gli altri campioni in gara come mai prima d’ora. Oltre ai match in calendario, infatti, lo Slam sarà accompagnato da commenti tecnici, studi di approfondimento e analisi, ma non solo. Grazie allo Split Screen, sarà possibile vedere più partite contemporaneamente e non perdersi nulla, dunque, dell’edizione 2025 del Major britannico.

A supporto di una così ampia copertura, ci sarà un team composto da esperti narratori e commentatori. Wimbledon sarà passato al microscopio da Ivan Ljubicic, Paolo Bertolucci, Flavia Pennetta, Stefano Pescosolido e Renzo Furlan, a loro volta affiancati da giornalisti e inviati Sky, pronti a rendere l’esperienza ancora più “immersiva”.