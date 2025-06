Pronostico Mamelodi-Fluminense: ai brasiliani basta il pareggio

Mamelodi-Fluminense è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca mercoledì alle 21:00. Formazioni e pronostico

Basta il pareggio alla Fluminense per staccare il pass per gli ottavi di finale di questo Mondiale per Club. Dopo aver pareggiato contro il Borussia Dortmund e vinto contro l’Ulsan, gli uomini di Renato Gaucho si sono guadagnati la possibilità di giocare per il doppio risultato. Quindi con ottime possibilità di andare avanti.

La sconfitta contro i tedeschi – spettacolare 4-3 finale – costringe la formazione sudafricana (che ha concesso tanto rispetto a quelli che sono i numeri della loro annata) a dover cercare solamente la vittoria. Quindi ci aspettiamo non una squadra all’assalto, sarà importante comunque rimanere dentro la partita per molto tempo e cercare, magari nel finale, il colpo grosso, ma una formazione appunto molto accorta dietro e che solamente alla fine, se il risultato sarà ancora in bilico, cercherà di ribaltare quello che è un pronostico scontato.

Non sarà così invece per la Fluminense che, e lo abbiamo visto in queste due prime partite, non è una squadra che riesce a gestire il risultato, anzi tutt’altro. Una squadra che deve per forza imporre il proprio gioco – fa così in Patria – e che quando c’è da difendere rischia parecchio. Contro il Dortmund è stata solamente fortuna, perché i tedeschi hanno sì, in generale, creato molto di meno, ma hanno avuto un paio di nitide occasioni per segnare. Dal proprio canto i rossoverdi hanno avuto in mano il pallino del gioco per molto tempo, con 5 tiri dentro lo specchio ma pochi quelli pericolosi. Quindi, che partita ci aspettiamo? Ve lo diciamo sotto.

Il pronostico

Mettiamolo subito in chiaro, non sarà una gara spettacolare perché la posta in palio per entrambe è davvero troppo alta. Ma alla fine, nel momento in cui il Mamelodi per forza di cose dovrà sbilanciarsi, a colpire saranno i brasiliani che si prenderanno vittoria e passaggio del turno senza particolari problemi. Match da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Mamelodi-Fluminense

MAMELODI (4-2-3-1): Williams; Mudau, Cupido, Kekana, Lunga; Allende Bravo, Mokoena; Ribeiro, Zwane, Matthews; Rayners.

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Guga, Thiago Silva, Freytes, Fuentes; Hercules, Martinelli; Arias, Ganso, Serna; Cano.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1