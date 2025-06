Pronostico Espérance Tunisi-Chelsea: scontro diretto per gli ottavi

Espérance Tunisi-Chelsea è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì alle 03:00 (ora italiana): formazioni, pronostico.

Filipe Luis, che da giocatore fu un clamoroso flop al Chelsea, venerdì scorso ha impartito una severa lezione ai Blues. Oggi sulla panchina del Flamengo, in Brasile, il giovane tecnico brasiliano è riuscito ad imbrigliare il collega Enzo Maresca aggiudicandosi lo scontro diretto decisivo (3-1) per il primo posto nel gruppo D.

I rossoneri sono stati superiori sotto un po’ tutti i punti di vista: sotto di un gol nel primo tempo, nella ripresa hanno ribaltato tutto con Bruno Henrique e Danilo. Infine, la ciliegina sulla torta della rete di Wallace, con il Chelsea in inferiorità numerica per via dell’espulsione di Nicolas Jackson, rientrato in anticipo negli spogliatoi a metà secondo tempo. L’allenatore italiano ha finito per scontare qualche “esperimento” di troppo: il cambio di modulo – passaggio al 4-3-3 con Palmer troppo defilato a destra e con James nel ruolo di mezzala – non ha particolarmente convinto, togliendo ampiezza e fluidità alla manovra.

Una brutta batosta, senza dubbio, ma le speranze di qualificazione agli ottavi del club vincitore dell’ultima Conference League restano ancora intatte: pur non potendo più raggiungere il primo posto, ormai di proprietà del Flamengo, il Chelsea staccherà il pass per la fase ad eliminazione diretta se eviterà il k.o. con l’Espérance Tunisi nell’ultima giornata.

I tunisini sono in corsa grazie al successo per 1-0 contro il Los Angeles FC, deciso da un gol del loro giocatore più talentuoso, Belaili, ma a causa della peggiore differenza reti nei confronti del Chelsea non possono accontentarsi di un pareggio: serve un’impresa di portata storica contro i Blues per poter proseguire il viaggio.

Come vedere Espérance Tunisi-Chelsea in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida tra Espérance Tunisi e Chelsea è in programma nella notte tra martedì e mercoledì alle 03:00 (ora italiana) al Lincoln Financial Field di Philadelphia. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le sessantatre partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.53 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Multigol Ospite 2-4” è quotato invece a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Non può permettersi altri passi falsi, il Chelsea, dopo lo schiaffo ricevuto dal Flamengo. Stavolta ci aspettiamo una prestazione senza troppe sbavature da parte dei Blues, nettamente favoriti contro un avversario che non ha le stesse qualità dei brasiliani. Previsti almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Espérance Tunisi-Chelsea

ESPERANCE TUNISI (4-4-2): Ustari; Weigandt, Fray, Falcon, Allen; Allende, Cremaschi, Busquets, Segovia; Messi, Suarez.

CHELSEA (4-2-3-1): Weverton; Giay, Gustavo Gomez, Murilo, Piquerez; Rios, Moreno; Estevao, Raphael Veiga, Facundo Torres; Vitor Roque.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3