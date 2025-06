Pronostici Atletico Madrid e Psg: marcatori e tiri in porta

Pronostici Atletico Madrid e Psg: contro il Seattle e il Botafogo le due squadre europee partono favorite. Ecco i calciatori decisivi

Affrontano due partite completamente diverse l’Atletico Madrid e il Psg. Due squadre che sì, sono favorite almeno sulla carta, ma abbiamo visto come il Botafogo – che ne ha vinte due su due – possa creare dei grossi fastidi.

L’Atletico, ad esempio, deve vincere con almeno tre gol di scarto per il passaggio del turno. E sarà un compito difficile, complicato. Di certo gli uomini di Simeone partiranno all’arrembaggio sin da subito con la migliore formazione possibile, inoltre. Quindi le possibilità ci sono, eccome, per piazzare il colpo grosso. Insomma, in questa partita, come marcatore il pronostico ricade su Julian Alvarez, l’attaccante che è stato il migliore dell’annata della squadra di Simeone e che sarà titolare sicuro, visto che davanti l’altro posto se lo giocano Sorloth e Griezmann. Almeno una conclusione nello specchio ce l’aspettiamo da Giovanni Simeone, colui che dati alla mano è quello che crea il maggior numero di occasioni da rete per la squadra del padre. Potrebbe essere anche una partita bloccata, quindi con un Botafogo molto basso. E allora la soluzione dalla distanza è cosa da tenere in considerazione con Rodrigo De Paul in questo caso l’indiziato numero uno. Ci ha provato spesso sia nel primo che nel secondo match di questo girone: una volta per partita. Ci potrebbe riprovare stasera. Passando al Botafogo, invece, il nome non può che essere quello di Igor Jesus, in gol sia contro il Seattle sia contro il Psg: da lui, almeno due tiri nello specchio ce li potremmo aspettare

Quindi: Julian Alvarez marcatore plus, de Paul over 0,5 tiri in porta plus, Simeone over 0,5 tiri in porta plus e Igor Jesus over 1,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 11,24 volte la posta. Ps: se volete quote più alte, aspettiamo di capire chi sarà il titolare tra Griezmann e Sortoth per alzare il livello della posta in gioco.

Pronostici Psg: ecco i giocatori decisivi

Nonostante la gara sia facile, Luis Enrique non si fida e in campo manda i suoi migliori. Vuole vincere con un largo vantaggio il Psg dopo la sconfitta clamorosa contro il Botafogo che ci ha fatto capire che anche i parigini sono una squadra umana, e non quella che sembrava imbattibile vista negli ultimi mesi.

Quindi, come possibile marcatore, occhio a Kvara, che giocherà come al solito a sinistra. Non ha fatto benissimo contro il Botafogo, quindi ha voglia di riscatto. Il georgiano ex Napoli avrà di fronte forse uno dei peggiori in queste prime due partite del Seattle, quindi la sua rete è nell’ordine delle cose. In queste scelte decidiamo anche di mettere il possibile assist-man, sempre sul binario mancino, quello che va per la migliore. Quindi Nuno Mendes, assist o sostituto o marcatore plus è il nostro uomo. Lui serve, Kvara conclude. Infine, almeno due conclusioni nello specchio per Doue, l’attaccante che chiuderà il tridente offensivo sul lato destro. In forma è in forma, un giocatore completo. Che salta sempre il diretto avversario e va con cattiveria ad attaccare l’area di rigore.

Quindi: Kvara marcatore plus, Nuno Mendes assist o sostituto o marcatore plus, Doue over 1,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 7,74 volte la posta.