I pronostici di lunedì 23 giugno: Mondiale per Club

I pronostici di lunedì 23 giugno, inizia l’ultima giornata della fase a gironi: in arrivo i verdetti dei gruppi A e B

Inizia l’ultima giornata della fase a gironi, con le partite dei singoli gruppi che verranno giocate in contemporanea. Alle 21:00 tocca al gruppo B dove al PSG sconfitto a sorpresa nell’ultimo turno basterà comunque battere Seattle per dormire sonni tranquilli ottenendo il passaggio agli ottavi di finale.

Chi rischia grosso è invece l’Atletico Madrid, che in caso di scontata vittoria del PSG su Seattle, per qualificarsi agli ottavi di finale ha bisogno non solo di vincere, ma di farlo con almeno tre gol di scarto. E contro l’organizzata difesa del Botafogo non sarà semplice. In ogni caso, vista la situazione, si può immaginare un secondo tempo più prolifico rispetto al primo.

I pronostici sulle altre partite

Nel gruppo A c’è invece la possibilità di un “biscotto” tra Palmeiras e Inter Miami: con un pareggio si qualificherebbero tutte e due agli ottavi con i brasiliani al primo posto. Magari non giocheranno per il pareggio dall’inizio, anche perché il Palmeiras appare più competitivo, ma alla lunga se l’equilibrio non verrà rotto potrebbero entrambe accontentarsi.

In Porto-Al Ahly invece entrambe devono cercare la vittoria con ampio scarto, e sperare in un risultato favorevole dall’altra sfida del girone.

Pronostici: la scelta del Veggente

• TEMPO CON + GOL: SECONDO in Atletico Madrid-Botafogo, Mondiale per Club, ore 21:00

Vincenti

ATLETICO MADRID (in Atletico Madrid-Botafogo, Mondiale per Club, ore 21:00)

(in Atletico Madrid-Botafogo, ore 21:00) PSG (in Seattle-PSG, Mondiale per Club, ore 21:00)

(in Seattle-PSG, ore 21:00) PORTO (in Porto-Al Ahly, Mondiale per Club, ore 03:00)

(in Porto-Al Ahly, ore 03:00) PALMEIRAS o pareggio (in Inter Miami-Palmeiras, Mondiale per Club, ore 03:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Seattle-PSG , Mondiale per club, ore 21:00

, Mondiale per club, ore 21:00 Porto-Al Ahly, Mondiale per club, ore 03:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Porto-Al Ahly, Mondiale per club, ore 03:00

Comparazione quota totale (vincenti): 3.61 GOLDBET ; 3.75 SNAI; 3.61 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X/X PARZIALE/FINALE in Inter Miami-Palmeiras, Mondiale per Club, ore 00:00