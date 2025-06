Pronostico Porto-Al Ahly: un pareggio sarebbe una catastrofe

Porto-Al Ahly è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra lunedì e martedì alle 03:00 (ora italiana): streaming gratis, formazioni, pronostico.

Le avvisaglie c’erano state già nella prima uscita con il Palmeiras, che non aveva trovato il gol per puro caso. E la sorprendente sconfitta con l’Inter Miami, vittorioso 2-1 in rimonta giovedì scorso, non ha stupito più di tanto i tifosi del Porto, ora a serio rischio eliminazione. Eppure contro il club della MLS le cose si erano messe bene fin da subito, con il calcio di rigore trasformato dal giovane attaccante Samu dopo soli otto minuti.

Gli uomini di Martin Anselmi però non avevano fatto i conti con l’infinito Leo Messi, desideroso di riscattare la brutta prestazione con l’Al Ahly. L’otto volte Pallone d’oro si è preso la squadra sulle spalle, gestendo praticamente tutti i palloni importanti e disorientando la retroguardia dei Dragoes con la sua immensa classe.

Dragoni a un passo dall’eliminazione

Nel secondo tempo l’Inter Miami c’ha messo dieci minuti a ribaltare tutto. Prima il pari di Segovia, poi una delle solite magistrali punizioni del fenomeno argentino, autentico ed indiscusso man of the match. L’assedio del Porto nella ripresa è servito a poco e adesso si complica tutto: i lusitani, ultimi con un solo punto in classifica ed appaiati agli egiziani, devono vincere l’ultima sfida e sperare che il Palmeiras non faccia punti con l’Inter Miam: pur raggiungendo gli statunitensi avrebbero la peggio per via degli scontri diretti.

Un qualsiasi pareggio tra Messi e compagni e i brasiliani, dunque, li estrometterebbe dalla competizione. Sarà molto importante anche segnare quanti più gol possibili, tenendo conto che in caso di arrivo a pari punti con il Palmeiras – lo scontro diretto è terminato 0-0 – entrerebbe in gioco la differenza reti. Stesso discorso per l’Al Ahly: l’unica differenza è che la squadra di Jose Riveiro dovrà tifare Palmeiras (con l’Inter Miami ha pareggiato 0-0). Gli egiziani hanno peccato in cinismo nella seconda giornata contro il Verdao (2-0) e ad inizio secondo tempo sono stati costretti ad alzare bandiera bianca: decisivi un autogol di Ali ed una rete di Lopez.

Come vedere Porto-Al Ahly in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida tra Porto e Al Ahly è in programma nella notte tra lunedì e martedì alle 03:00 (ora italiana) al MetLife Stadium di East Rutherford. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le sessantatre partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Comparazione quote

La vittoria del Porto è quotata a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

Il pronostico

Un pareggio, ovviamente, condannerebbe entrambe. Porto favorito ma gli egiziani potrebbero dare fastidio ai lusitani, finora apparsi molto sottotono. Prevediamo almeno una rete per parte e più di due complessive.

Le probabili formazioni di Porto-Al Ahly

PORTO (3-4-2-1): Claudio Ramos; Perez, Zé Pedro, Marcano; Joao Mario, Varela, Eustaquio, Moura; Gabri Veiga, Rodrigo Mora; Omorodion.

AL AHLY (4-3-3): El-Shenawy; Hany, Dari, Ibrahim, Attiyat Allah; Ben Romdhane, Attia, Fathy; Zizo, Abou Ali, Trezeguet.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1