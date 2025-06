Pronostico Los Angeles FC-Flamengo: cosa suggeriscono gli xG

Los Angeles FC-Flamengo è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì alle 03:00 (ora italiana): formazioni, pronostico.

Non c’è praticamente nulla in palio – se non i soldi – nella sfida del Camping World Stadium di Orlando tra il Los Angeles FC ed il Flamengo. I californiani, qualificati al Mondiale per Club per ultimi grazie alla vittoria nello spareggio con i messicani dell’America (playoff resosi necessario per la squalifica del Leon), sono già fuori dalla competizione: decisiva la sconfitta di misura (0-1) rimediata venerdì scorso con l’Espérance Tunisi e decisa da una rete di Belaili nel secondo tempo.

Giroud e compagni, anche nel caso in cui conquistassero i primi 3 punti nell’ultima giornata, non riuscirebbero a chiudere tra le prime due e neppure ad evitare l’ultimo posto nel gruppo D. Non un’avventura memorabile, dunque, quella della squadra guidata da Steven Cherundolo: il Los Angeles FC ha deluso soprattutto sotto il profilo realizzativo, restando a secco di gol sia contro il Chelsea (2-0) che contro i nordafricani. Dai dati sugli Expected Goals si evince una scarsa precisione sotto porta, se consideriamo che i detentori della US Open Cup sono ultimi nella speciale classifica del differenziale tra gol realizzati ed xG (-2.66). Il Flamengo, invece, con due vittorie su due è addirittura già certo di chiudere davanti a tutti, anche sopra a quel Chelsea che venerdì, contro ogni pronostico, è stato costretto ad arrendersi 3-1.

Flamengo già certo del primo posto

Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio, i rossoneri hanno ribaltato i Blues nel giro di soli tre minuti con Bruno Henrique e con l’ex juventino Danilo, per poi arrotondare il risultato all’83’ grazie a Wallace, approfittando pure dell’inferiorità numerica dei londinesi (espulso Nicolas Jackson a metà secondo tempo).

Un successo che conferma l’ottimo stato di forma degli uomini di Filipe Luis, in vetta anche nel Brasileirao ed imbattuti da quasi due mesi. Anche in caso di sconfitta con il Los Angeles FC, in virtù del vantaggio negli scontri diretti sia nei confronti dell’Espérance sia nei confronti del Chelsea il club di Rio de Janeiro rimarrebbe primo. Insomma, la testa è già agli ottavi.

Come vedere Los Angeles FC-Flamengo in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida tra Los Angeles FC e Flamengo è in programma nella notte tra martedì e mercoledì alle 03:00 (ora italiana) al Camping World Stadium di Orlando. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le sessantatre partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Comparazione quote

La vittoria del Flamengo è quotata a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Il pronostico

Il Flamengo, nonostante sia già qualificato, dovrebbe completare l’opera centrando un altro successo. Tuttavia non è da escludere che gli statunitensi riescano a trovare per la prima volta la via del gol.

Le probabili formazioni di Los Angeles FC-Flamengo

LOS ANGELES FC (4-3-3): Lloris; Palencia, Long, Segura, Hollingshead; Tillman, Igor Jesus, Delgado; Morales, Giroud, Bouanga.

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Wesley, Danilo, Leo Pereira, Lucas; Pulgar, Jorginho; Gerson, De Arrascaeta, Araujo; Plata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2