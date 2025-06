Pronostico Inter Miami-Palmeiras, il “biscotto” è servito: tutte le combinazioni

Inter Miami-Palmeiras è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra lunedì e martedì alle 03:00 (ora italiana): streaming, formazioni, pronostico.

Pericolo “biscotto” all’Hard Rock Stadium. Con un pareggio, infatti, sia i padroni di casa dell’Inter Miami che il Palmeiras si qualificherebbero, a braccetto, agli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. La classifica al termine delle prime due giornate, del resto, parla chiaro: statunitensi e brasiliani sono appaiati a quota 4 punti grazie al bottino di un pareggio e una vittoria, mentre il più quotato Porto e gli egiziani dell’Al Ahly di punti ne hanno solamente uno.

Un pari, dunque, permetterebbe ad entrambe di festeggiare. Sarebbe un traguardo importante soprattutto per l’Inter Miami, le cui chance di staccare il pass per la fase ad eliminazione diretta all’inizio della manifestazione non erano tantissime. Rischia di essere decisiva, invece, la vittoria ottenuta giovedì scorso con i lusitani, decisa da una punizione di Leo Messi, da ormai due anni il volto di questo club. L’ex Barcellona ha riscattato la prestazione deludente dell’esordio (0-0 con l’Al Ahly) in cui era rimasto un po’ nell’ombra.

Messi, ottavi vicinissimi

Contro il Porto, al contrario, quasi tutte le azioni più pericolose costruite dall’Inter Miami sono passate dai suoi piedi fatati e la prodezza balistica, l’ennesima della sua straordinaria carriera, è stata solo la ciliegina sulla torta. Il successo per 2-1 avvicina gli uomini di Javier Mascherano agli ottavi, che finirebbero fuori soltanto in caso di sconfitta con il Palmeiras e contestuale affermazione dell’Al Ahly sul Porto ma con uno scarto di gol importante (improbabile).

Discorso simile per i brasiliani che si ritroverebbero nei guai solo se perdessero con l’Inter Miami ed allo stesso tempo il Porto travolgesse il club nordafricano nell’altro match. Scenario utopistico, se consideriamo che la squadra di Abel Ferreira fino a questo momento è stata solidissima, collezionando due clean sheet su due: la prima gioia, dopo lo sfortunato 0-0 con il Porto, è arrivata contro l’Al Ahly, liquidato grazie ad un’autorete ed a una gol dell’argentino Jose Lopez.

Come vedere Inter Miami-Palmeiras in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Inter Miami-Palmeiras è in programma nella notte tra lunedì e martedì alle 03:00 (ora italiana) all’Hard Rock Stadium di Miami. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le sessantatre partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 2.30 su Goldbet e Lottomatica e a 2.25 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.48 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Palmeiras ha indubbiamente qualcosa in più rispetto all’Inter Miami ma il pareggio come si evince pure dalle quote dei bookmaker è un risultato da “esplorare”, visto che farebbe comodo ad entrambe. Il numero dei gol complessivi sarà probabilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Inter Miami-Palmeiras

INTER MIAMI (4-4-2): Ustari; Weigandt, Fray, Falcon, Allen; Allende, Cremaschi, Busquets, Segovia; Messi, Suarez.

PALMEIRAS (4-2-3-1): Weverton; Giay, Gustavo Gomez, Murilo, Piquerez; Rios, Moreno; Estevao, Raphael Veiga, Facundo Torres; Vitor Roque.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1