Pronostico Benfica-Bayern Monaco: in questo modo eliminano il Boca Juniors

Benfica-Bayern Monaco è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca martedì alle 21:00. Formazioni e pronostico

Con due vittorie nelle prime due partite, anche se quella contro il Boca Juniors è arrivata solamente nei minuti finali, il Bayern Monaco ha aritmeticamente staccato il pass per i quarti di finale del Mondiale per Club. Quindi, contro il Benfica, vedremo un turnover abbastanza sostanzioso. Ma non una sconfitta.

Sì, perché di solito quando i tecnici decidono di mettere mano in profondità a quella che è una formazione titolare, si perdono le misure e gli avversari ne approfittano. Ma questi avversari devono sicuramente essere in grado di farlo e in questo momento il Benfica – che è trascinato da Di Maria – non sembra proprio in grado di poter avere la meglio. Comunque si parla di biscotto, ovviamente, quando si arriva a questo punto delle manifestazioni qualcuno diceva “meglio due feriti che un morto”. E questo si potrebbe concretizzare con un pareggio, che permetterebbe alla squadra di Kompany di chiudere sicura al primo posto, e a quella lusitana di chiudere sicura al secondo, senza rischiare nulla.

Quindi? Sì, avete capito, il risultato più probabile è un pareggio che farebbe quasi tutti felici. Tranne il Boca Juniors, ovviamente.

Come vedere Benfica-Bayern Monaco in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Benfica-Bayern Monaco è in programma martedì alle 21:00 (ora italiana). Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Il pronostico

Con un pareggio tutti felici. E perché non dovrebbe finire in questo modo. Sì, magari all’inizio ci sarà partita, ma nel momento in cui le squadre capiranno di aver raggiunto il proprio obiettivo non si faranno del male. Lo abbiamo sempre visto sui campi di calcio e lo continueremo a vedere, senza dubbio. Match che inoltre dovrebbe regalare anche almeno una rete per squadra. La quota del segno GOL è davvero succulenta.

Le probabili formazioni di Benfica-Bayern Monaco

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Barreiro, Silva, Otamendi, Carreras; Aursnes, Kocku; Di Maria, Prestianni, Akturkoglou; Pavlidis.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Stanisic, Guerreiro; Pavlidis, Goretzka; Olise, Muller, Coman; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1